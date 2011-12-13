به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر بدهی ایرلاینها به شرکت فرودگاه‌های کشور، اظهار داشت: ایرلاین‌ها بدهی سال 90 را به روز کرده اند و در واقع برای امسال ایرلاین‌ها بدهی به شرکت فرودگاه‌ها ندارند.

وی با بیان اینکه ضرورتی برای اعلام رقم این بدهی وجود ندارد، افزود: اما بدهی سال‌های گذشته ایرلاین‌ها باقی مانده است که به‌صورت تقسیطی از سوی آنها پرداخت می شود.

فرودگاه مهرآباد تعطیل نمی شود

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور درباره اعلام سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه فرودگاه مهرآباد باید به دلایل زیست محیطی تعطیل شود، گفت: فرودگاهی که روزی 270 پرواز در آن انجام می شود و سالانه بیش از 13 میلیون مسافر در آن جابه‌جا می شوند را نمی توان با این اظهار نظرها تعطیل کرد و باید برای کاهش اثرات زیست محیطی راهکارهای دیگری را در نظر گرفت.

اسماعیلی افزود: ما در تهران 2 فرودگاه داریم ،این درحالی است که در دیگر پایتختهای دنیا تا 4 فرودگاه وجود دارد که روزی یکهزار تا 1400 پرواز انجام می دهند اما برای کاهش اثرات زیست محیطی تدابیری اندیشیده اند و فرودگاهشان را تعطیل نمی‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هواپیمای توپولف که آلودگی صوتی زیادی را ایجاد می کرد از دور خارج شده است، بیان کرد: برای کاهش آلایندگی محیط زیست می توان هواپیماهای مدرن که مصرف سوخت کمتر و آلودگی صوتی کمتری دارند را به کشور وارد کرد تا جایگزین هواپیماهای فعلی شوند، ضمن آنکه ساعات پروازی را به زمان‌های دیگری منتقل کرد تا موجب آزار مردم نشود.

وی درباره اینکه مسئولان محیط زیست اعلام می کنند که در قانون برنامه پنجم تعطیلی این فرودگاه به دلیل آلایندگی محیط زیست آمده است، بیان کرد: چنین موردی در قانون برنامه پنجم وجود ندارد.

اسماعیلی در خصوص طرح توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: مسئولیت طرح توسعه با مجری طرح است اما در این فرودگاه ورودی و خروجی های خارجی تحت پوشش قرار می‌گیرند و ارایه خدمات به آنها توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی بسیار مناسب است.

وی افزود: امیدواریم هر چه زودتر طرح توسعه فرودگاه امام تکمیل شود تا مردم هم بتوانند از دیگر خدمات این فرودگاه استفاده کنند.

خروج 3 فرودگاه از لیست زیان ده تا پایان سال

معاون وزیر راه و شهرسازی به فروگاه‌هایی که در سالجاری از زیان ده بودن خارج شده اند، اشاره کرد و گفت: فرودگاه شهید دستغیب شیراز، شهید بهشتی اصفهان و فرودگاه تبریز تاپایان سال از لیست فرودگاه‌های زیان ده خارج شده و به فرودگاه‌های اقتصادی تبدیل می شوند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور تصریح کرد: البته فرودگاه اقتصادی به این معنی است که این فرودگاه ها از حالت زیان ده خارج می شوند؛ به این معنا که درآمدهایشان به اندازه ای است که بتوانند هزینه های جاری را پوشش دهد و برای اجرای طرح‌های توسعه عمران کافی نیست.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: از دیدگاه ما ایجاد یک فرودگاه به دلیل تاثیری که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی یک استان دارد، در کل اقتصادی است و نمی توان گفت که این فرودگاه زیان ده است.

وی افزود: امیدواریم با نظارت سازمان هواپیمایی کشور درآمد فرودگاه‌ها را افزایش دهیم تا هرسال چند فرودگاه کشور به فرودگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند.

استقبال بخش خصوصی از اجرای طرحهای توسعه ای

مدیر‌عامل شرکت فرودگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری که دومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فرودگاه‌ها برگزار شد، تا این لحظه بیش از 45 طرح در سطح فرودگاه‌های کشور پیشنهاد شده است.



وی یادآور شد: بخشی از این طرح‌ها پس از مذاکره به مقدمات طرح توجیهی اقتصادی آنها و برخی در هیئت تشخیص واگذاری در شرکت فرودگاه‌های کشور به تصویب رسیده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه حتی برخی از طرح‌ها مصوبه هیئت‌ مدیره را نیز اخذ کرده است، ادامه داد: برخی پروژه‌ها با انعقاد قرارداد مواجه است و تعدادی از این پروژه‌ها تا پایان ماه آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ‌زنی خواهد شد که این پروژه‌ها در فرودگاه‌های مهرآباد، شهید دستغیب شیراز و شهید بهشتی اصفهان است.

مدیر‌عامل شرکت فرودگاه‌های کشور تأکید کرد: امید است پروژه‌هایی که در این سه فرودگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت BOT اجرا می‌شود، نقش مؤثری را در حضور بخش خصوصی در پروژه‌های فرودگاه‌های دیگر داشته باشد.

اسماعیلی ضمن اشاره به استقبال شرکت فرودگاه‌ها از حضور سرمایه‌داران در پروژه‌های فرودگاه‌های کشور، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری دومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری فرودگاهی استقبال مطلوبی از سوی بخش خصوصی برای اجرای مواردی چون ساخت هتل‌ها، توسعه ترمینال‌های مسافری، پارکینگ طبقاتی خودرو، CIP، SHOPPING CENTER و از این قبیل صورت گرفته است.