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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

شنبه‌زاده:

بانک گچ‌بریهای شهر تاریخی دره‌شهر ایحاد می شود

بانک گچ‌بریهای شهر تاریخی دره‌شهر ایحاد می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون میراث‌ فرهنگی ایلام از تاسیس بانک تزئینات و گچ‌بریهای شهر تاریخی دره‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده اظهار کرد: گچ‌بریهای شهر تاریخی دره‌شهر که طی 9 فصل کاوش به دست آمده به قلعه جهانگیر انتقال یافته است.

وی ادامه داد: با انتقال گچ‌بریها و تزیینات به قلعه جهانگیر که در نزدیکی دره‌شهر قرار دارد، بانکی از این اشیاء تاسیس می‌شود.

معاون میراث‌ فرهنگی ایلام اضافه کرد: با قفسه‌بندی فضای داخلی قلعه جهانگیر این گچ‌بری‌ها و تزئینات در معرض دید پژوهشگران و دانشجویان قرار می‌گیرد.

شنبه‌زاده تصریح کرد: تزئینات یاد شده متعلق به قرون اولیه اسلام است که بر اساس نقوش ساماندهی و طبقه‌بندی می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام گفت: این دستگاه تمام توان خود را صرف صیانت از آثار فرهنگی استان ایلام کرده است.

کد مطلب 1482222

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