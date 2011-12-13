به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبهزاده اظهار کرد: گچبریهای شهر تاریخی درهشهر که طی 9 فصل کاوش به دست آمده به قلعه جهانگیر انتقال یافته است.
وی ادامه داد: با انتقال گچبریها و تزیینات به قلعه جهانگیر که در نزدیکی درهشهر قرار دارد، بانکی از این اشیاء تاسیس میشود.
معاون میراث فرهنگی ایلام اضافه کرد: با قفسهبندی فضای داخلی قلعه جهانگیر این گچبریها و تزئینات در معرض دید پژوهشگران و دانشجویان قرار میگیرد.
شنبهزاده تصریح کرد: تزئینات یاد شده متعلق به قرون اولیه اسلام است که بر اساس نقوش ساماندهی و طبقهبندی میشود.
معاون میراثفرهنگی اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان ایلام گفت: این دستگاه تمام توان خود را صرف صیانت از آثار فرهنگی استان ایلام کرده است.
نظر شما