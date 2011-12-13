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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

مجتهد زاده در گفتگو با مهر:

مجوز فعالیت 20 موسسه قرآنی مردمی در خراسان رضوی صادر شد

مجوز فعالیت 20 موسسه قرآنی مردمی در خراسان رضوی صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس دارالقرآن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از صدور مجوز فعالیت 20 موسسه قرآنی مردمی در چهار ماه گذشته در این استان خبر داد.

محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هدف از صدرو مجوز برای موسسات قرآنی مردمی تاکید کرد: جلب مشارکت، هدایت و همکاری های مردمی، تاسیس و ساماندهی کانون های قرآنی، توسعه آموزش همگانی قرآن کریم و ساماندهی و حمایت تشکل های قرآنی مردمی از مهم ترین اهداف صدور این مجوزهاست.

مجتهدزاده افزود: دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان پس از دریافت مدراک متقاضیان و طی مراحل قانونی و ارسال پرونده ها و تائید نهایی نسبت به صدور مجوز اقدام می کند.

وی در خصوص شرایط متقاضیان برای دریافت مجوز بیان کرد: دارا بودن مدرک کارشناسی، داشتن حداقل 25 سال سن از جمله شرایطی است که متقاضیان باید به منظور دریافت مجوز داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر 120 موسسه دارای مجوز موقت و دائم در سراسر استان تحت نظارت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در زمینه آموزش قرآن کریم برای تمامی سنین فعالیت می کنند.

کد مطلب 1482223

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