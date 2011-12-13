تصویری از یک گل سرخ کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این گل سرخ کیهانی که باقیمانده های ابرنواختر Puppis A بوده و در فاصله 3 هزار و 700 سال نوری از زمین منفجر شده است.

به گفته دانشمندان این انفجار که چند هزار سال قبل رخ داده سالیان طولانی با چشم غیرمسلح قابل رویت بوده است. اکنون تلسکوپ فضایی وایز ناسا موفق شده است در طیف مادون قرمز از این باقیمانده انفجار عکسبرداری کند که در این طیف شبیه به گلبرگهای گل سرخ به نظر می رسد.

ابرنواختر Puppis A حاصل انفجار عظیم یک ستاره غول پیکر است. امواجی که از این انفجار تولید شده اند توده های گرد و غبار و گازی که اطراف ابرنواختر را احاطه کرده اند گرم می کنند و موجب می شوند که این ابرها در تصاویر مادون قرمز به رنگ قرمز بسیاری درخشانی پدیدار شوند.

بخش وسیعی از ماده ستاره مادر این ابرنواختر در زمان انفجار با خشونت بالایی در فضا پرتاب شده و به صورت یک ستاره نوترونی درآمده است.

این ستاره نوترونی که با سرعت غیرقابل توضیحی حرکت می کند برای اینکه در تصاویر تلسکوپ وایز نمایان شود بسیار ضعیف است.

سرعت این جرم آسمانی بیش از 4 میلیون کیلومتر بر ساعت است. به دلیل این سرعت بسیار بالا، دانشمندان این ستاره نوترونی را "گلوله توپ کیهانی" نامگذاری کرده اند.

براساس گزارش RedOrbit، همانند یک گل سرخ، باقیمانده های این ابرنواختر در میان گاز و گرد و غباری که رنگ سبز دیده می شوند احاطه شده اند.

به گفته دانشمندان، این رنگ سبز متعلق به بقایای یک ابرنواختر قدیمی تر به نام Vela (بادبان) بوده است که در حدود 12 هزار سال قبل منفجر شده است.