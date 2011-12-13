500 میلیارد ریال برای احداث جنگل مصنوعی در ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی بیان داشت: استان ایلام به داشتن طبیعتی بکر از زیباترین استانهای کشور است.

وی ادامه داد: به طور یقین جنگلهای استان ایلام سهم بالایی در زیباییهای استان و گردشگر پذیر بودن آن دارند.

اعلایی بیان داشت: احداث جنگل مصنوعی در استان ایلام برنامه های مختلفی تدوین و اجرایی می شود، ادامه داد: برای تحقق این مهم نیز در مجموع یک هزار هکتار از اراضی استان به کاشت جنگلهای مصنوعی اختصاص یافته است.

استاندار ایلام با بیان اینکه برای کاشت این میزان جنگل مصنوعی در استان ایلام در مجموع 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود، تصریح کرد: 350 میلیارد ریال از مجموع این اعتبار با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و مابقی از منابع استان تامین می شود.