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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۵۲

از سوي انتشارات ليتل براون و شركا

كتاب "قدرت تفكر بدون فكر كردن " منتشر شد

كتاب "در يك چشم بر هم زدن: قدرت تفكر بدون فكر كردن" اثر مالكم گلادول در 157 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ،  مالكم گلادول در كتاب خود  به اين سوال مي پردازد كه ما چگونه تصميم مي گيريم و چرا بعضي از ما در تصميم گيري بهتر و بعضي بدتر هستيم.

نويسنده در جواب به اين سوال، عملكرد اعصاب و مغز انسان را در روند تصميم گيري بررسي مي كند و نشان مي دهد كه تصميم گيري بهتر حاصل مرور سريع اطلاعات بيشتر نبوده و به قدرت تمركز ما بر جزئيات خاصي مربوط مي شود.

گلادول با مرور اين جزئيات و بررسي نمونه هاي متعدد به ما نشان مي دهد كه چگونه به پاسخ سريع ذهن خود در وقت تصميم گيري دسترسي پيدا كرده، از هجوم اطلاعات نا لازم جلوگيري كرده  و بهتر تصميم بگيريم.

کد مطلب 148223

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