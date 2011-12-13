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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

در هفدهمین نمایشگاه الکامپ/

طرح جامع دورکاری رونمایی شد

طرح جامع دورکاری رونمایی شد

طرح جامع دورکاری که در راستای اجرای مصوبات و سیاست‌های دولت تدوین و پیاده‌سازی شده است، در هفدهمین نمایشگاه ایران الکامپ 2011 توسط مرکز گسترش فناوری اطلاعات رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) به‌ عنوان یکی از هلدینگ‌های کشور در راستای اجرای طرح دورکاری و تحقق نیاز کشور، این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

مهندس جعفری اوزمچلویی، مدیر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مگفا در حاشیه برپایی هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران اظهار داشت: مرکز گسترش فناوری اطلاعات پس از مطالعات و تحقیقات پیرامون دورکاری و بکارگیری و اجرای آن در حوزه دولت و صنعت، راه‌ حل جامعی را تدوین و پیاده‌سازی کرده که در آن رایانش ابری (Cloud Computing)  به عنوان هسته اصلی این بسته قرار گرفته است.

وی افزود: از مزایای این دستاورد پیرامون خدمات توزیع شده و راهبری سرویس‌ها و داده‌های بنیادین در بخش ستادی سازمان و ارگان‌ها است که مشکلات پهنای باند پایین، بستر امنیت فضای تبادل،‌ هزینه مصرف انرژی تجهیزات و هزینه‌های پشتیبانی را رفع کرده است.

به گفته جعفری روند توسعه تکنولوژی و تعریف کاربردهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در راستای فعالیت‌های کاری از راه دور و نیازهای عمومی و تخصصی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح دنیا، راه حلی را در قالب رایانش ابری در لایه‌های سرویس، پلت‌فرم و زیرساخت معرفی کرده است.

هفدهمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، امسال با شعار"آینده- امروز" در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا است.

کد مطلب 1482230

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