طرح جامع دورکاری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) به‌ عنوان یکی از هلدینگ‌های کشور در راستای اجرای طرح دورکاری و تحقق نیاز کشور، این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

مهندس جعفری اوزمچلویی، مدیر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مگفا در حاشیه برپایی هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران اظهار داشت: مرکز گسترش فناوری اطلاعات پس از مطالعات و تحقیقات پیرامون دورکاری و بکارگیری و اجرای آن در حوزه دولت و صنعت، راه‌ حل جامعی را تدوین و پیاده‌سازی کرده که در آن رایانش ابری (Cloud Computing) به عنوان هسته اصلی این بسته قرار گرفته است.

وی افزود: از مزایای این دستاورد پیرامون خدمات توزیع شده و راهبری سرویس‌ها و داده‌های بنیادین در بخش ستادی سازمان و ارگان‌ها است که مشکلات پهنای باند پایین، بستر امنیت فضای تبادل،‌ هزینه مصرف انرژی تجهیزات و هزینه‌های پشتیبانی را رفع کرده است.

به گفته جعفری روند توسعه تکنولوژی و تعریف کاربردهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در راستای فعالیت‌های کاری از راه دور و نیازهای عمومی و تخصصی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح دنیا، راه حلی را در قالب رایانش ابری در لایه‌های سرویس، پلت‌فرم و زیرساخت معرفی کرده است.

هفدهمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، امسال با شعار"آینده- امروز" در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا است.