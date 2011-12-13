نکاتی پیرامون زیارت ناحیه مقدسه/ تبیین مفاهیم ارزشی زیارت ناحیه مقدسه

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه "زیارت ناحیه مقدسه" که در واقع زیارت امام حسین(ع) صادره از ناحیه مقدس امام زمان (عج) است از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است، به خبرنگار مهر گفت: این زیارت از نظر سند معتبر است، اصل سند از شخصی به نام "محمدبن جعفربن علی مشهدی حائری" معروف به "ابن المشهدی" که در قرن 5 زندگی می کرده بیان شده است.

وی افزود: ابن المشهدی کتابی به نام "المزار الکبیر" دارد که برخی علما از جمله علامه مجلسی و مرحوم سیدبن طاووس از این کتاب نقل و آن را معتبر دانسته اند و خود ابن مشهدی نیز شخصیتی مهم در بین علمای شیعه است و بزرگان با القاب مهمی از وی یاد کرده اند.

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: زیارت شریف ناحیه مقدسه دارای بخشهای مختلف و بسیار تأثیرگذاری است، این زیارت با سلام بر پیامبران و اولیا آغاز می شود و بعد بر امام حسین(ع) سلام می فرستد و همچنین بر اعضا و جوارح ایشان که " اَلسَّلامُ عَلَى الشَّیْبِ الْخَضیبِ، أَلسَّلامُ عَلَى الْخَدِّ التَّریبِ و....و بعد اظهار عشق و علاقه به سیدالشهدا(ع) و ویژگیها و حسب و نسب ایشان را بیان می فرماید.

وی تأکید کرد: صرف نظر از اعتبار این زیارتنامه که از جانب امام زمان (عج) صادر شده است، محتوای زیارت به گونه ای است که بعید است از غیرمعصوم بیان شده باشد، چنین سبک و محتوایی با بقیه متون زیارتی ما همخوانی دارد.

سادات منصوری افزود: متن زیارت حاوی معانی بلند معرفتی است که بسیار تأثیرگذار است در این زیارت سلامهای ویژه ای بر خاندان اهل بیت(ع) بیان شده و حتی بر اعضا و جوارح حضرت سیدالشهدا(ع) درود فرستاده شده است که بسیار انسان را تحت تأثیر قرار می دهد حتی بر یاران و اصحاب امام به گونه ای سلام فرستاده می شود که نشان دهنده شخصیت و جایگاه آنهاست.



وی با تأکید بر اینکه زیارت ناحیه مقدسه حاوی معارف بلندی است که باید با شرایط و آمادگی روحی و قلبی خاصی قرائت شود، افزود: برای اینکه حق برخی مطالب درست ادا شود باید شرایط خاص خود را داشته باشد والا آن سخن از دست می رود. ممکن است شخصی با توجه، برای خودش این زیارت را بخواند و از آن بهره ها ببرد اما اگر بی توجه و فقط به عنوان اینکه ثواب ببرد آن را بخواند آنگاه بی بهره می ماند و چه بسا این غفلت همیشگی شود.

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: مفاهیم این زیارت به گونه ای که اگر با توجه خوانده شود مدتها بر آن تأمل کرده و انسان را تحت تأثیر قرار می دهد لذا بهتر است این زیارت در حال و شرایط خاصی خوانده شود به ویژه اگر این زیارت را در جمع می خوانیم باید در جایی که دلها آماده است قرائت شود تا ان شاء الله آثار خود را داشته و احترام این زیارتها از نظر باطنی حفظ شود.