فیلم معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری استان سمنان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این مجموعه فیلم با حمایت این اداره کل و توسط بخش خصوصی در حال تولید است و در حال حاضر مراحل فیلمبرداری و تدوین بخش های تصویربرداری شده در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این فیلم ها در قالب لوح فشرده در نوروز سال جدید توزیع می شود، هدف از تولید این فیلم را معرفی هر چه بیشتر استان عنوان کرد.



یزدانی گفت: این تولیدات شامل یک فیلم مستند گزارشی 60 دقیقه ای و کلیپ 10 دقیقه ای جاذبه های استان از جمله جنگل ابر، مقبره شیخ ابوالحسن خرقانی، مجموعه بسطام، موزه های استان، چشمه علی، تپه حصار، دریاچه نمک و کویر حاج علی قلی دامغان، شهمیرزاد، غار دربند، مسجد امام و جامع سمنان، دروازه ارگ، صخره همای سعادت، کاروانسراها، یکی از کارگاههای تولید صنایع دستی دارنده مهر اصالت و ... است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: این اداره کل از تمام توان سمعی و بصری شامل تولید فیلم، انتشار اخبار و اطلاعات، چاپ بروشور، بنر، استفاده از سامانه پیام کوتاه، بلوتوث و .... برای معرفی استان سمنان استفاده می کند.

