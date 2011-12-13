بروجردی در گفتگو با مهر: آمریکا از به قدرت رسیدن پوتین اقتدارگرا ناراحت است

علاالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور روسیه و پیروزی حزب ولادیمیر پوتین در این انتخابات گفت: آمریکایی ها از اینکه یکبار دیگر پوتین به عنوان چهره اقتدارگرا در روسیه به قدرت برسد خوشحال نیستند و به صورت طبیعی به دنبال تضعیف روسیه هستند.



وی افزود: فضا سازی آمریکا در مورد مخالفان سیاستهایش از برنامه های راهبردی این کشور است و به همین دلیل از اینکه ولادیمیر پوتین در روسیه به قدرت برسد ناراضی هستند، لذا بازی هایی را در می آورند که مسبوق به سابقه است.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: معتقدم این راهبرد آمریکایی ها به سرانجام نخواهد رسید و متضرر اصلی در این بازی آمریکایی ها خواهند بود.



بروجردی با تاکید بر اینکه ایجاد شبهه در انتخابات کشورهای مخالف سیاستهای آمریکا از برنامه های این کشور است، گفت: مهمترین اصل برای آمریکا حفظ منافع نامشروع خود در نقاط مختلف دنیا است.



وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که آمریکا با هر دولت و ساختار سیاسی که خارج از چرخه اقتدار آمریکا تلاش می کند مخالفت می کند.



به گزارش مهر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انتخابات پارلمانی روسیه و پیروزی حزب "روسیه متحد"به رهبری ولادیمیر پوتین مدعی شد که در این انتخابات تقلب صورت گرفته است.



بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب پوتین به رغم کاهش محبوبیت توانسته که با کسب ۴۹.۵ درصد از آرا، اکثریت خود را در پارلمان حفظ کند. معترضان معتقد به تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی هستند.



کلینتون که در نشست 56 عضو شورای همکاری اروپا در لیتوانی صحبت می کرد، گفت: رای دهندگان روسی شایسته آن هستند تا با دقت به تقلب های انتخاباتی رسیدگی کنند و باید صدای آنها شنیده شود و رای هایشان هم شمرده شود و این به معنی آن است که آنها شایسته هستند تا در انتخاباتی شفاف، آزاد و با رهبرانی که در برابر آنها مسئول هستند شرکت کنند.



