قطر به آرمانهای فلسطین خیانت کرد/ نمایش نقشه تجزیه شده و بدون قدس!

به گزارش خبرنگار مهر در نوار غزه، نقشه ای که اخیرا در برنامه افتتاحیه بازیهای کشورهای عرب توسط برگزارگنندگان قطری نمایش داده شده بود، نقشه ای است که در آن فلسطین کاملا تجزیه شده معرفی شده است.در این نقشه، قطری ها نام قدس را به طور آشکار از نقشه فلسطین حذف کرده اند تا سرسپردگی خود را به اشغالگران قدس نشان دهند.

بر این اساس، مقامات قطری این نقشه را بر مبنای نقشه های رژیم صهونیستی درباره سرزمین تاریخی فلسطین تولید و در معرض دید عموم قرار داده اند.

این مسئله با واکنشهای شدیدی از سوی گروهها و شخصیتهای فلسطینی روبرو شده به طوری که "عوض ابودقه" از روزنامه نگاران فلسطینی تاکید کرد: این نقشه به خوبی نقش مشکوک قطر را در اجرای سیاستهای صهیونیستی آمریکایی برای تقسیم فلسطین و از بین بردن هویت عربی و اسلامی آن را نشان می دهد.

همچنین گروههای فلسطینی با اشاره به این اقدام مشکوک قطر خواستار خارج شدن فوری تیم فلسطین از رقابتها شدند.