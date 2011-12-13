جمع آوری و مستند سازی 150گونه گیاه دارویی در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مفتاحی زاده اظهار داشت: در اجرای طرح مستند سازی بذر گیاهان دارویی استان ایلام مراحلی همچون شناسایی، جمع آوری و دسته بندی برای بذر گیاهان مرزه، بابونه گل گاو زبان و مرزنجوش انجام می گیرد.

وی بیان داشت: در استان ایلام 310 گونه گیاه دارویی شناسایی شده که با همگاری مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی طرح مسند سازی بذر این گیاهان در حال اجراست.

مفتاحی زاده هچنین با اشاره به کاشت گونه های گیاهی به لیمو، آویشن، نعنا فلفلی و باد رنجبویه در سطح 10 هکتار ، گفت: جهاد دانشگاهی استان با هدف توسعه کاشت، اشتغالزایی و بهره برداری صنعتی اقدام به کاشت این گیاهان کرده است.

وی همچنین با اشاره به مراحل اسانس گیری، عصاره گیری و عرق گیری این گیاهان در استان گفت: دو طرح پژوهشی با هدف جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی در معرض خطر و سازگاری و کشت 35 گونه گیاهی در مناطق مختلف استان در حال اجراست.