۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

در آمل/

مسابقات بسکتبال با ویلچر جانبازان کشور آغاز شد

آمل - خبرگزاری مهر: مرحله سوم مسابقات دسته یک بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاه های کشور در آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور چهارتیم و از گروه یک  از صبح سه شنبه به مدت دو روز در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص)آمل برگزار می شود.

در مرحله سوم این مسابقات تیمهای لوبون آمل، فیروز قزوین، آسایشگاه فیاض بخش تهران و ایثار اردبیل به صورت دوره ای با هم رقابت می کنند.

در سایر دیدارهای روز دوشنبه، لوبون آمل میزبان مسابقات به مصاف تیم ایثار اردبیل می رود و در بازیهای عصر امروز، ایثار اردبیل با آسایشگاه فیاض بخش تهران و آسایشگاه فیاض بخش تهران با لوبون آمل دیدار خواهد کرد.

در بازیهای روز چهارشنبه، تیم  فیروز قزوین با آسایشگاه فیاض بخش تهران و لوبون آمل با فیروز قزوین رقابت خواهند کرد.

دو تیم برتر این گروه به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاههای کشور صعود خواهد کرد.

مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاههای کشور در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود که در پایان مرحله گروهی این مسابقات، دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد.

دو تیم برتر مرحله نیمه نهایی به مسابقات فصل آینده لیگ برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاههای کشور صعود خواهند کرد.

