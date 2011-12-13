واکنش مقامات اقتصادی ایران به گزینه تحریم بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه سنای آمریکا در اقدامی خصمانه لایحه تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد، روز گذشته نمایندگان کنگره موافقت خود را با تحت فشار قرار دادن کشورمان به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای مشروع و قانونی خود اعلام کردند.
رویترز گزارش داد: رهبران کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا و مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در اقدامی خصمانه، موافقت خود را با اعمال تحریمهای جدید علیه این کشور اعلام کردند.
"کارل لوین" سناتور دموکرات در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که این لایحه احتمالا 96 درصد همانند طرحی است که سنای آمریکا هفته گذشته آن را تصویب کرد و موسسات اقتصادی خارجی را از انجام مبادلات تجاری با بانک مرکزی ایران محروم می کند. وی افزود: امیدوارم که باراک اوباما با امضای این لایحه آن را به قانون تبدیل کند و پیش بینی می شود که این اقدام اواخر هفته جاری انجام شود.
واکنش به گزینه تحریم بانک مرکزی
سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اتهاماتی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای، می گوید: کشورهایی که به دنبال تحریم ایران هستند حتی نتوانسته اند نظر شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را جلب کنند و باید گفت تحریم بانک مرکزی برای آنها یک گزینه ناکام است و ایران خود را برای شیطنت های آنها آماده کرده است.
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