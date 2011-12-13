واکنش مقامات اقتصادی ایران به گزینه تحریم بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه سنای آمریکا در اقدامی خصمانه لایحه تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد، روز گذشته نمایندگان کنگره موافقت خود را با تحت فشار قرار دادن کشورمان به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای مشروع و قانونی خود اعلام کردند.

رویترز گزارش داد: رهبران کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا و مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته در اقدامی خصمانه، موافقت خود را با اعمال تحریمهای جدید علیه این کشور اعلام کردند.

"کارل لوین" سناتور دموکرات در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که این لایحه احتمالا 96 درصد همانند طرحی است که سنای آمریکا هفته گذشته آن را تصویب کرد و موسسات اقتصادی خارجی را از انجام مبادلات تجاری با بانک مرکزی ایران محروم می کند. وی افزود: امیدوارم که باراک اوباما با امضای این لایحه آن را به قانون تبدیل کند و پیش بینی می شود که این اقدام اواخر هفته جاری انجام شود.

واکنش به گزینه تحریم بانک مرکزی

سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اتهاماتی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای، می گوید: کشورهایی که به دنبال تحریم ایران هستند حتی نتوانسته اند نظر شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را جلب کنند و باید گفت تحریم بانک مرکزی برای آنها یک گزینه ناکام است و ایران خود را برای شیطنت های آنها آماده کرده است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی طرح تحریم بانک مرکزی از سوی سناتورهای آمریکایی را یک مانور سیاسی می داند و درباره اینکه آیا تحریم بانک مرکزی امکان پذیر است؟ می‌گوید: برخی غربی‌ها بحث سیاسی به راه می‌اندازند و استقلال بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند، در حالی که بانک مرکزی مستقل است و در تمام دنیا نیز بانکهای مرکزی وابسته به دولتها نیستند، بنابراین تحریم بانک مرکزی غیر اصولی و غیرمنطقی است.



رئیس کل بانک مرکزی می‌افزاید: ملتها را هیچ وقت نباید تحریم کرد. اگر این کار انجام شود، مغرضانه است و بحث غیراستاندارد و غیراصولی به شمار می‌رود که دنیا آن را مورد شماتت قرار می‌دهد.



وی اظهار می‌کند: فکر نمی‌کنیم این اتفاق رخ دهد، البته یک یا دو بار در برخی از کشورها، تحریم بانک مرکزی اتفاق افتاده است؛ ولی عملا این کار، کار غیر اصولی است و اگر یک کشوری چنین کاری را انجام دهد، دنیا به او خواهد خندید.