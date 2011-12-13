انتخابات نهمین دوره مجلس در شبکه خلیج فارس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "گام نهم" از تازه های تولید شبکه استانی سیمای خلیج فارس است که سعی دارد با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با استفاده از آیتمهایی چون گزارش، کارشناس، بیان اندیشه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، ضمن پرداختن به اهمیت این انتخابات، حضور پرشور و حداکثری مردم ولایت مدار را در پای صندوقهای رای فراهم کند.

این برنامه در 10قسمت 30 دقیقه ای روزهای یکشنبه و پنجشنبه ساعت 22 از شبکه استانی سیمای خلیج فارس به تهیه کنندگی وحید رضا مداحی روش بر روی آنتن می رود.

همچنین رادیو خلیج فارس نیز باهدف آماده سازی فضای جامعه در برگزاری انتخابات و حضور پرشور مردم در صحنه حساس انتخابات میزگرد رادیویی "گام نهم" را با موضوع نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ده قسمت 45 دقیقه ای تهیه و پخش می کند.

این میزگرد رادیویی که به مناسبت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در شبکه استانی رادیو خلیج فارس در دست تولید است در برگیرنده بخشهای گزارش، مباحث کارشناسی و مباحث مرتبط با انتخابات و ایجاد زمینه مشارکت مردم است.

این برنامه را عباس ایرانمنش با همکاری سیدیحیی شریفی و احمد رحیمی تهیه و تولید می کنند.