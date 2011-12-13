اعتراض شورا به تجاوز به حریم تئاتر شهر/ دستور توقف احداث هواکشهای مترو

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به ویژگی های تاریخی بنای تئاتر شهر گفت: آنچه در حیات فرهنگی یک شهر اهمیت دارد بناهای فاخر، رویدادهای مهم و شخصیتهای فرهنگی آن است که تئاتر شهر هر سه این ویژگیها را دارد. ساختمان شناخته شده ای است که بر اساس بنای برج طغرل در شهر ری ساخته شده و بزرگترین رویدادهای ملی و جهانی تئاتر در این مکان برگزار می شود. همچنین تمامی اهالی بزرگ نمایش آنجا را خانه خود می دانند.

وی با بیان اینکه در شورای شهر سوم سندی ویژه در خصوص این بنا به تصویب رسید، گفت: همزمان با جشن های سی سالگی انقلاب اسلامی برای این بنا که ثبت ملی نیز شده است، برنامه های ویژه ای تعریف شد که پیش بینی شد این منطقه به "پهنه رودکی" گسترش پیدا کند.

مسجد جامعی ادامه داد: در همه نقاط دنیا برای این قبیل ویژگی های فرهنگی احترام خاصی قائلند اما متاسفانه ما به چنین نشانه های ویژه ای بی توجه هستیم و پس از سی سال آن را به حراج گذاشته ایم. آن هم برای هواکشی که می تواند کمی آنسوتر بنا شود.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی شد در این محل که هواکش ایجاد می شود تکیه شهر بنا شود گفت: با حضور مسئولان میراث فرهنگی شهرداری، شورای شهر و اهالی تئاتر در این خصوص تعاملاتی انجام شد اما مدیران جدید مترو یک طرفه این توافقات را لغو کردند.

مسجد جامعی با تاکید بر اینکه چرا در تصمیم جدید نظر اهالی فرهنگ را جویا نشدند تصریح کرد: به گفته مدیران مترو شهر از آن شهروندان است نه شهرداری اما این برخلاف این گونه اظهارنظرهاست.

وی خواستار احترام مدیران فعلی مترو به اسناد و تعهدات قبلی شد و گفت: با توجه به ثبت بنای تئاتر شهر به عنوان میراث ملی و اعتراض جامعه هنری جلوی این بی قانونی و تصمیم یکسویه گرفته شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز خواستار رسیدگی کمیسیون عمران در این رابطه شد.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا نیز با تایید سخنان مسجد جامعی گفت: متاسفانه ما خودمان برای خودمان مشکل و مسئله درست می کنیم. از ابتدا پیش بینی می شد که این مشکل پیش بیاید در گذشته نیز برخی از گودبرداری ها در این منطقه سبب آسیب به این ساختمان شده بود که شورا به موقع ورود پیدا کرد و آن مشکل حل شد اما متاسفانه دوباره با فعالیت هایی که از هماهنگی های لازم برخوردار نیستند ایجاد مشکل کردند.

وی خواستار توقف کار تا زمان رسیدگی کمیسیون عمران شورا شد.

در انتها، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد: نامه ای از سوی شورا برای توقف فعالیت عمرانی احداث هواکش ها به شهرداری ارسال می شود.