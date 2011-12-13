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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

رئیس سیاستگذاری پژوهشی به مهر خبر داد: معرفی 3 بانوی محقق برتر ایرانی/ تقدیر از بهترین مدیران پژوهشی

رئیس سیاستگذاری پژوهشی به مهر خبر داد: معرفی 3 بانوی محقق برتر ایرانی/ تقدیر از بهترین مدیران پژوهشی

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم از تقدیر 118 پژوهشگر و واحد فناور برتر در هفته پژوهش خبر داد و گفت: علاوه بر این سه بانوی محقق برتر ایرانی به عنوان پژوهشگر برتر جهان اسلام معرفی خواهند شد.

دکتر مظفر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته پژوهش از 22 تا 27 آذرماه برگزار می شود، افزود: از جمله برنامه های این هفته تقدیر از پژوهشگران و واحدهای فناور است که با برگزاری مراسمی در روز 26 آذرماه از 76 پژوهشگر برگزیده، 21 واحد پژوهشی برگزیده چون قطب های علمی، انجمن های علمی، موسسات پژوهشی و نشریات علمی و 19 فناوری برتر تقدیر می شود.
 
 رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، ادامه داد: پژوهشگران برتر از حوزه های فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، هنر، علوم دامپزشکی و علوم انسانی انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: در بخش تقدیر از پژوهشگران برگزیده از 26 پژوهشگر برگزیده دانشگاهی، 26 پژوهشگر برگزیده وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی، 8 مدیر پژوهشی برگزیده دانشگاهی و 8 مدیر پژوهشی برگزیده در سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تقدیر خواهد شد.
 
شریفی از معرفی و تقدیر از 3 بانوی ایرانی به عنوان پژوهشگر برتر جهان اسلام در این مراسم خبر داد و خاطر نشان کرد: انتخاب پژوهشگران دانشگاهی و وزارتخانه ای براساس مقالات منتشر شده، میزان طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی و سایر فعالیت های پژوهشی صورت گرفته است.
 
وی با اشاره به معرفی شدگان بخش فناوری، اضافه کرد: در این بخش 6 مرکز فناوری برگزیده، 7 پژوهشگر برگزیده فناور و مدیر فناور برگزیده و 6 طرح و ایده برتر تقدیر خواهند شد.
کد مطلب 1482243

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