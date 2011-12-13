رئیس سیاستگذاری پژوهشی به مهر خبر داد: معرفی 3 بانوی محقق برتر ایرانی/ تقدیر از بهترین مدیران پژوهشی

دکتر مظفر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته پژوهش از 22 تا 27 آذرماه برگزار می شود، افزود: از جمله برنامه های این هفته تقدیر از پژوهشگران و واحدهای فناور است که با برگزاری مراسمی در روز 26 آذرماه از 76 پژوهشگر برگزیده، 21 واحد پژوهشی برگزیده چون قطب های علمی، انجمن های علمی، موسسات پژوهشی و نشریات علمی و 19 فناوری برتر تقدیر می شود.



رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، ادامه داد: پژوهشگران برتر از حوزه های فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، هنر، علوم دامپزشکی و علوم انسانی انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: در بخش تقدیر از پژوهشگران برگزیده از 26 پژوهشگر برگزیده دانشگاهی، 26 پژوهشگر برگزیده وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی، 8 مدیر پژوهشی برگزیده دانشگاهی و 8 مدیر پژوهشی برگزیده در سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تقدیر خواهد شد.



شریفی از معرفی و تقدیر از 3 بانوی ایرانی به عنوان پژوهشگر برتر جهان اسلام در این مراسم خبر داد و خاطر نشان کرد: انتخاب پژوهشگران دانشگاهی و وزارتخانه ای براساس مقالات منتشر شده، میزان طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی و سایر فعالیت های پژوهشی صورت گرفته است.

