واردات 1500 تن ضایعات پلاستیکی از عراق به ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار رحمانی پور با اعلام این خبر گفت: این میزان ضایعات پلاستیکی به تازگی پس از ثبت سفارش به کشورمان وارد شده است.

وی ادامه داد: این میزان واردات برای بازیافت این ضایعات انجام شده است.

رحمانی افزود: اکنون تجار و بازرگانان در صورت ثبت سفارش می توانند نسبت به واردات کالا از کشور عراق به استان ایلام اقدام کنند.

مدیر کل گمرکات استان ایلام از آمادگی کامل برای ثبت سفارش و کارهای مرتبط با واردات برخوردار است.