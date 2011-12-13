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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

رحمانی پور اعلام کرد:

واردات 1500 تن ضایعات پلاستیکی از عراق به ایلام

واردات 1500 تن ضایعات پلاستیکی از عراق به ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات استان ایلام از واردات یک هزار و 500 تن ضایعات پلاستیکی از کشور عراق به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار رحمانی پور با اعلام این خبر گفت: این میزان ضایعات پلاستیکی به تازگی پس از ثبت سفارش به کشورمان وارد شده است.

وی ادامه داد: این میزان واردات برای بازیافت این ضایعات انجام شده است.

رحمانی افزود: اکنون تجار و بازرگانان در صورت ثبت سفارش می توانند نسبت به واردات کالا از کشور عراق به استان ایلام اقدام کنند.

مدیر کل گمرکات استان ایلام از آمادگی کامل برای ثبت سفارش و کارهای مرتبط با واردات برخوردار است.

وی یادآور شد: استان ایلام با 430 کیلومتر مرز مشترک با عراق یکی از کانونهای مهم تردد زوار و صدور کالای ایرانی به کشور عراق است.

کد مطلب 1482244

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