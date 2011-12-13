واردات 1500 تن ضایعات پلاستیکی از عراق به ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار رحمانی پور با اعلام این خبر گفت: این میزان ضایعات پلاستیکی به تازگی پس از ثبت سفارش به کشورمان وارد شده است.
وی ادامه داد: این میزان واردات برای بازیافت این ضایعات انجام شده است.
رحمانی افزود: اکنون تجار و بازرگانان در صورت ثبت سفارش می توانند نسبت به واردات کالا از کشور عراق به استان ایلام اقدام کنند.
مدیر کل گمرکات استان ایلام از آمادگی کامل برای ثبت سفارش و کارهای مرتبط با واردات برخوردار است.
وی یادآور شد: استان ایلام با 430 کیلومتر مرز مشترک با عراق یکی از کانونهای مهم تردد زوار و صدور کالای ایرانی به کشور عراق است.
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