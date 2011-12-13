محصول نهایی تولید دانش و علم باید ثروت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبانعلی قمی شامگاه دوشنبه در نشست مشترک دانشگاه علمی کاربردی با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان که در سالن های همایش اتاق بازرگانی استان برگزار شد با اشاره به اینکه محصول نهایی تولید دانش و علم باید ایجاد ثروت باشد، اظهار داشت: امروزه پارک علم و فناوری در استان البرز ایجاد شده است و امیدوارم حلقه مفقودی بین علم و فناوری و کاربری شدن آن تکمیل شود.

پژوهش های کشور در راستای تولید ثروت نیست

رئیس پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ابراز داشت: بیشتر پژوهش های صورت گرفته در کشور در راستای تولید ثروت نیست.

وی ادامه داد: پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دارای چهار هزار و 200 دانشجو است که یک هزار و 200 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 700 نفر نیز در مقطع دکتری در 120 رشته در حال تحصیل هستند.

شعبانعلی قمی گفت: رسالت اصلی پارک علم و فناوری ایجاد روابط بیشتر بین دانشگاه ها، صنایع و دولت است که به این امر در چند دهه اخیر توجه بیشتری شده است.

رئیس پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: شاخص های علم و فناوری در چند سال اخیر در کشور رشد سریعی داشته است و تنها حلقه تکمیلی این امر مورد غفلت واقع شده است.

وی با اشاره به اینکه فرآیند گشت بافت بین 40 تا دو میلیارد تومان هزینه دارد، افزود: در راستای پژوهش و تحقیق محققان و دانشجویان پژوهشگر هزینه بسیاری صورت می گیرد اما نتیجه این هزینه ها و تحقیقات باید در راستای تولید ثروت نیز باشد.

دانشگاه های امروزی ما به اعتبارات دولتی وابسته هستند

وی ابراز داشت: دانشگاه های امروزی ما به اعتبارات دولتی وابسته هستند در صورتی در دیگر کشورهای صنعتی دانشگاه و مراکز پژوهشی به صورت خصوصی اداره می شوند.