به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین، پرنده های هدایت پذیر از راه دور، پهپادها یا UAV ها امروزه در برنامه های نظامی و غیرنظامی متعددی در کشورهای مختلف نقشی کلیدی به عهده دارند. جاسوسی، تجسس و اکتشاف در دسته فعالیتهای نظامی و اطفا حریق، شناسایی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث طبیعی یا پرواز در مناطقی که حضور در آنها برای خلبانان خطرناک است در دسته عملیات غیر نظامی این هواپیماها می گنجند.

این پرنده های قابل کنترل و بدون سرنشین هم اکنون و در آینده در زمینه‌های مخابرات و ناوبری جهانی و تحقیقات هواشناسی و جغرافیایی و جاسوسی به کار گرفته خواهند شد.

در حال حاضر 32 کشور در حال ساخت و گسترش 250 مدل پهپادهای اکتشافی هستند. فرانسه و آلمان cl-285 را گسترش داده اند که در جنگهای بوسنی و کوزوو مورد استفاده گسترده قرار گرفتند. روسیه با ساخت بهپاد tu-300 به فناوری بهتری دست یافته و ایتالیا نیز mirach 150 را تولید کرده است. این پهپادها مجهز به موتور جت هستند و ارتفاع پرواز آنها زیاد است. لازم به ذکر است که در حال حاضر کشورهای آمریکا و بریتانیا هر یک با داشتن 90 و 38 هواپیمای بدون سرنشین مالک بیشترین تعداد این ابزارهای عموما نظامی هستند و پس از آنها روسیه و چین بیشترین تعداد هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار دارند.

آمریکا تاریخچه طولانی در استفاده از هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین دارد. امروزه تکنولوژی های به کار گرفته شده در این هواپیماها پیشرفت غیر قابل مقایسه ای با گذشته دارند، فناوری هایی که با اهداف مختلف در زمینه هایی از قبیل رادار گریزی، بهبود سرعت و کاهش وزن، پایداری ارتباط با مرکز کنترل زمینی و ابزارهای مورد نیاز برای انجام ماموریتهای اکتشافی و تجسسی مورد نیاز این هواپیماهای بدون سرنشین هستند، پیشرفت قابل توجهی داشته اند.

هواپیماهای بدون سرنشین مشهور و جدید آمریکایی از قبیل "فانتوم آی"، RQ-170 ، T-20 و نانو مرغ مگس خوار از جمله هواپیماها و یا پرنده های بدون سرنشینی هستند که با اهداف تجسسی، جاسوسی یا حمله مورد استفاده قرار می گیرند.

موسسه لاکهید مارتین نیز یکی از موسساتی است که به صورت مستقیم با مرکز مطالعات وزارت دفاع آمریکا برای ساخت فناوری های نظامی از جمله هواپیماهای بدون سرنشین همکاری دارد. از جدیدترین تکنولوژی های ارائه شده توسط این شرکت به منظور بهبود عملکرد این هواپیماها می توان به فناوری "دانه افرا" اشاره کرد. در ادامه به چند نمونه از جدیدترین فناوری هایی که در ساخت هواپیماهای تجسسی و نظامی بدون سرنشین به کار گرفته می شوند، اشاره می شود:

نمونه اولیه "سامارای مونوکوپتر"

هواپیمای تجسسی که با الهام از حرکت دانه های افرا ساخته شده است

فناوری دانه افرا: این فناوری که با الهام از حرکات دانه های درخت افرا در هنگام سقوط از درخت ارائه شده است، در ساخت هواپیمای بدون سرنشینی به کار گرفته شده است که در حال حاضر در مرحله طرح آزمایشی قرار دارد. این بدون سرنشین "سامارای مونوکوپتر" نام دارد و لاکهید مارتین بر این باور است این ابزار می تواند برای سربازان به ابزاری قدرتمند و قابل حمل تبدیل شود.

این فناوری امکان پرواز عمودی را برای این پرنده مکانیکی فراهم می آورد و لاکهید امیدوار است به زودی با کمک آن بتوان هواپیماهای بدون سرنشین را به کوچکی سر انگشتان دست کوچک و سبک ساخت. محققان در این موسسه با الهام از روند سقوط دانه های درخت افرا و انطباق دادن مفاهیم انرژی و کنترل با این روند طبیعی توانستند سیستمی عملیاتی را در قالب یک عمودپرواز ویژه مناطق نظامی ارائه کنند.

فناوری تصویربرداری مقاوم: با توجه به این آمار که میزان هزینه هایی که صرف اضافه بار و سیستمهای جانبی هواپیماهای بدون سرنشین می شوند در سال 2011 به 2.9 میلیارد دلار خواهد رسید، شرکت هود فناوری تصویربرداری جدید را برای بدون سرنشینهای نظامی ارائه کرده است.

این شرکت که از سال 1993 در حال تولید فناوری های تصویربرداری بوده است در دستیابی به بالاترین کیفیتهای تصویری در سیستمهای تصویربرداری موفق عمل کرده است. این شرکت سیستمهای تصویربرداری و پردازش تصویری را ویژه هواپیماهای بدون سرنشین ارائه کرده است که علاوه بر قابلیت تصویربرداری در روز، توانایی تصویربرداری حرارتی را نیز داشته و می توانند در شرایطی با حرارت، رطوبت، غبار، دود و آشفتگی و دیگر عوامل محیطی مختل کننده در سرتاسر کره زمین برای نیم میلیون ساعت به تصویربرداری ادامه دهند.

RQ-170 یکی از مرموزترین هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا

فناوری ساختار بدنه فشرده و سبک تر از هوا PST: این فناوری با هدف بهبود دادن بخشهای مختلفی از عملکرد نسلهای آینده هواپیماهای بدون سرنشین و بهبود نقش جنگندگی و تجسسی آنها ارائه شده و می تواند عملکرد این هواپیماها را به واسطه سبکتر ساختن بدنه آن به اندازه ای قابل توجه ارتقا دهد.

در این فناوری بدنه هواپیماها به گونه ای ساخته خواهد شد که بخش بزرگی از وزن آن به واسطه استفاده از ساختار قابل تورم از جنس هلیوم و هوا کاسته شود. این فناوری در عین حال می تواند میزان انرژی مورد نیاز برای حفظ ارتفاع هواپیمای بدون سرنشین را کاهش داده و منجر به تولید موتورهایی کوچکتر، بی صداتر و آرامتر خواهد شد. استفاده از این فناوری می تواند به ترتیب در فناوری های الکتریکی، ذخیره انرژی و مواد مصرفی در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین تجسسی بهبود قابل توجهی ایجاد کند.

سلاح در بدون سرنشین ها: در ساخت اولین هواپیمای بدون سرنشین تجسسی مسلح، از سلاح های معمولی استفاده شد و این امر باعث بالارفتن وزن بار هواپیما شد. این روند به تدریج تکامل پیدا کرد تا به امروز که سلاح های هوشمند ویژه هواپیماهای بدون سرنشین تولید شده و یا در حال تولید هستند.

MQ-9 Reaper یکی از نمونه هواپیماهای تجسسی مسلح متعلق به آمریکا که از سلاح های هوشمند برخوردار است

جدیدترین فناوری توسعه سلاح ویژه پهپادها MCT نام دارد. این سلاح های موشکی می توانند هدفها را در حالت خارج از خط دید نشانه گیری کنند، به بیانی دیگر کنترل کنندگان موشک نباید پیش از شلیک موشکها هدف را نشانه بگیرند. نمونه های میان برد و دوربرد این موشکها در حال ساخته شدن هستند و بالاترین برد این موشکها هشت کیلومتر است، در حالی که افزودن موتور جت توربو به این موشکها برد آنها را به 100 کیلومتر خواهد رساند. این موشکها توانایی نابود کردن اهداف سخت و نرم و زرهی و زیرساختی را دارند.

به گزارش مهر، با وجود همه پیچیدگیهای هواپیماهای جاسوسی متخصصان کشورمان موفق شده اند همگام با کشورهای توسعه یافته و حتی فراتر از آنها رشد کنند و کنترل هواپیمای جاسوسی آمریکا که شکست بزرگ پنتاگون و سیا را رقم زد نشان داد که ایران در این حوزه علمی و فناوری بسیار پیشرفته تر از تصورات غرب است. غرب که تصور می کرد با تحریم می تواند مانع پیشرفت ایران اسلامی شود امروز به این نکته پی برده است که ایران در ساله تحریم روز به روز پیشرفته تر و توسعه یافته تر می شود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسدار شنبه شب با بیان اینکه این پرنده‌ آمریکایی که اخیرا به دست آورده‌ایم خیلی فاصله زیادی با فناوری‌های ما در حوزه پرنده‌های بدون سرنشین ندارد گفت: همین اندازه که ما به این پرنده دست یافته‌ایم آمریکا را در زمینه خلع سلاح اطلاعاتی خود به یک بازنگری استراتژیک وادار می‌کند.



سردار حسین سلامی در خصوص دستاورد اخیر نیروهای مسلح کشورمان در کنترل هواپیمای بدون سرنشین آمریکا گفت: یک اصل در نبردهای اطلاعاتی وجود دارد و آن این است وقتی طرفی در برخورد اطلاعاتی موفق می‌شود روش‌های خود را مخفی نگه می‌دارد و ما نیز در بیان روش‌های رصد، کاوش، کنترل، کشف و شناسایی تلاش‌های اطلاعاتی دشمن و روش‌های غلبه فناورانه تاکتیکی و تکنیکی بر دشمن معذوریم.

وی افزود: اگر باور این موضوع که هواپیمای پیشرفته راهبردی آمریکا در به زمین نشاندن و به کنترل درآوردن آن توسط ایران یک باور سخت و خارج از تصور افکار عادی است باور اینکه این هواپیما با تنوع فناوری‌ها هدایت و کنترل از کنترل خارج شده و سالم روی زمین نشسته سخت‌تر از باور اول است.



سردار سلامی ادامه داد: این پرنده از سیستم‌های هدایت متنوع و چندگانه برخوردار است و هر سیستم دارای هدایت دوگانه است. اولین سیستم خط دید مستقیم زمینی براساس دید پرنده است. بعد از آنکه پرنده از خط دید خارج می‌شود ماهواره‌های ویژه و پیشرفته که دوره تناوب آنها با دوره تناوب زمین یکسان است و نسبت به یک ناظر زمینی همیشه در موضع ثابتی قرار می‌گیرند موضوع رله امواج برای هدایت این وسیله را برعهده می‌گیرند.



جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: این پرنده همزمان با این سیستم هدایت از طریق ۳ سیستم هدایتی و کنترلی دیگر به نام‌های دیسمک، ترکام و آی‌ان‌اس هدایت می‌شود.



یکی از این سیستم‌ها براساس تطبیق ارتفاع وسیله پرنده با توپولوژی زمین و دریافت اطلاعات واقعی از ارتفاع پرنده نسبت به اطلاعات برنامه‌ریزی شده در رایانه سیستم‌های هدایت کنترل استفاده می‌کند و موقعیت خود را ترسیم می‌کند و حرکتش را براساس برنامه‌ریزی انجام می‌دهد. یکی دیگر از این سیستم‌ها براساس تصاویر دریافتی از پرنده و تطابق آن با تصاویر کامپیوتری آن را هدایت می‌کند و سیستم دیگر براساس شتاب‌سنج‌هایی است که با گرفتن انتگرال دوگانه از شتاب موقعیت جسم پرنده در شرایط واقعی تعیین می‌شود و نسبت به موقعیتی در رایانه آن جسم پرنده تعبیه شده انحرافاتش اندازه‌گیری می‌‌شود و این به سیستم هدایت کنترل بازخورد داده می‌شود و او خودش را اصلاح می‌کند.



در ادامه این گفت‌وگو سلامی اظهار داشت: همه این وسایل هدایت و کنترل در این پرنده از دقت‌های فوق‌العاده بالایی برخوردارند و اگر یکی از آنها عمل نکند سیستم پشتیبان دیگری آن را هدایت می‌کند تا پروازش را از روی مسیرهای از پیش تعیین شده هدایت کند و اگر همه این سیستم‌ها به دلیلی از کار بیفتد که امری غیرممکن است و جسم پرنده از محدوده مورد نظر خارج شود این وسیله به صورت خودکار منفجر می‌شود تا قطعات آن در اختیار کشور هدف قرار نگیرد.



وی با بیان اینکه این پرنده تا ارتفاع 45 هزار پا می‌تواند اوج بگیرد تاکید کرد: با توجه به این شرایط و اینکه این پرنده از فناوری‌های مخفی‌سازی استفاده می‌کند و رادارها نمی‌توانند آن را کشف کنند چطور ممکن است از کنترل خارج شود و سالم به روی زمین بنشیند. پذیرش این موضوع امکانپذیر نیست که بدون غلبه فناورانه این امر صورت گرفته باشد. این پرنده توسط سیستم ثانوی در کنترل قرار گرفته و این معمایی است که آمریکایی‌ها و دیگران باید راجع به آن فکر کنند.



سردار سلامی در ادامه با اشاره به جایگاه ایران در حوزه پرنده‌های بدون سرنشین گفت: ما در خصوص فناوری پرنده‌های بدون سرنشین جزء چند کشور معدود برتر جهان هستیم و مدرن‌ترین پرنده‌های بدون سرنشین و هدایت و کنترل و اسکن و کاوشگر آنها را داریم. ما پرنده‌هایی داریم که کاملا رادارگریز هستند.



جانشین فرمانده کل سپاه افزود: ما دومین کشور دارای فناوری‌ پرنده‌های بدون سرنشین در جهان هستیم و دارای پرنده‌ای هستیم که از فناوری کامل استیلز بهره‌مند است و توسط دقیق‌ترین رادارها تست شده است.



وی ادامه داد: این پرنده و پرنده‌های دیگر ما می‌توانند ده‌ها ساعت بصورت مداوم پرواز کنند و سیستم‌های هدایت و کنترل دقیقی دارند. ما دارای آرایه متنوع از پرنده‌های بدون سرنشین از جثه کوچک دست‌پرتاب گرفته تا پرنده‌های دوربرد و رادارگریز دارای سیستم جمع‌آوری و کشف اطلاعات پیشرفته هستیم.



سلامی با بیان اینکه ما به لبه‌های جدید و نوین فناوری‌های پرنده‌های بدون سرنشین و هدایت و کنترل و کشف شناسایی آنها دست یافته‌ایم گفت: این پرنده‌ آمریکایی که اخیرا به دست آورده‌ایم خیلی فاصله زیادی با فناوری‌های ما در حوزه پرنده‌های بدون سرنشین ندارد. البته این پرنده جامع جمیع دستاوردها و پیشرفت‌های اطلاعاتی، هوانوردی، هدایت و کنترل است و می‌تواند دستاوردهای فناورانه‌ای برای ما داشته باشد. البته باید ابتدا در معرض تحلیل و آنالیز اطلاعاتی و فناورانه ما قرار بگیرد تا ببینیم چقدر می‌تواند باعث افزایش اطلاعاتی و فناوری ما باشد.



جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه این عملیات یک پیروزی برای ما و نیروهای مسلح بود اظهار داشت: علاوه بر آن این یک شکست اطلاعاتی برای دشمنان ما خواهد بود و آنها مطمئن هستند که آزادی عمل‌شان در توسعه فناوری علیه ما به نقاط خطرناک و آسیب‌پذیری رسیده است.



وی با بیان اینکه با گذشت زمان مشخص خواهد شد فناور‌های به کار رفته در این سیستم چه کمکی به ما می‌کند تصریح کرد: ‌فاصله ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها اینقدر نیست که دستیابی به این پرونده یک آرزو برای ما بوده باشد. البته این یک پیروزی و موضوعی عادی برای ما به حساب می‌آید.



این مقام مسئول در سپاه افزود: اعتماد به نفس نیرومندی در حوزه فناوری نیروهای مسلح ما صورت گرفته و ثابت کردیم در فضای تحریم و انزوا قادر هستیم به فناوری‌های لازم در حوزه‌های دفاعی دست یابیم.



وی با اشاره به دستاوردهای ایران در عرصه جنگ الکترونیک و مقابله با پرنده‌های بدون سرنشین تاکید کرد: عبور از مرز اینگونه فناوری‌ها امروز برای ما یک امر طبیعی است، یک پرنده بدون سرنشین که تصاویری از سطح زمین و یا هر پارامتر فیزیکی و یا هندسی را که دریافت می‌کند آن را از طریق امواج منتشر می‌کند و هر پایگاه زمینی که بدون رمز و منطق آن دستگاه غلبه کند می‌تواند اطلاعات پرنده را دریافت کند. این فناوری امروز برای دانشمندان عرصه دفاعی و نظامی ما یک فناوری دست‌یافتنی‌، ساده و در اختیار است و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در این حوزه داریم و آثارش را دیده‌ایم.



سلامی با بیان اینکه در موضوع نبردهای سایبری اصلا دست‌بسته نیستیم اظهار داشت: دنیا باید این توانایی ما را بپذیرد و باور کند، هر چند که مصداق‌هایی از آن را دیده است. دشمنان باید درک درستی از ظرفیت و پتانسیل ما در حوزه‌های دفاعی پیدا کنند و محاسباتشان را براساس توانمندی‌های ما، واقعی کنند.