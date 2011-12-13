ابلاغ انتصاب ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت در نیمی از استانها صادر می شود

مصیب محمدیان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مبتنی بر مصوبه مجلس برای تجمیع و تعیین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت در استانها که شش ماه فرصت داده شده بود، تا کنون برای 28 استان سرپرست منصوب شده اند.

وی تصریح کرد: ابلاغ قطعی سمت مدیریتی به عنوان انتصابهای جدید فرآیندی زمان بر است که نیازمند به هماهنگیهای لازم و اخذ استعلامات از وزارتخانه های مختلفی است که در همین راستا ابتدا موضوع تجمیع و ادغام دو سازمان و انتصاب سرپرست در دستور کار قرار گرفت تا به تبع آن انتصاب قطعی پیگیری می شود که تا پایان هفته آینده ابلاغ قطعی انتصاب ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت در حداقل از نیمی از استانها صادر می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با ادغام دو وزارتخانه سابق و تشکیل وزارتخانه جدید تلاش بر این است تا با یک مدیریت مشترک تولید و تجارت و تنظیم بازار این دو بخش حمایت شود.

محمدیان شمالی همچنین در خصوص مشکلات نقدینگی در بخش صنعت نیز عنوان کرد: برای رشد و بالندگی فعالیت حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی و عمران و خدمات در 10 استان کمتر توسعه یافته که 30 درصد از جغرافیای ایران را شامل می شوند، باید تزریق منابع مالی، جذب سرمایه گذار، ارتقای دانش و ایجاد انگیزه برای جوانان این استانها صورت پذیرد.

وی گفت: در صورتیکه نظام بانکی طی سه سال حداقل سه درصد از منابع مالی خود را در این 10 استان تزریق و مدیریت مالی کند، جهش بزرگ تولیدی در این استانها رخ می دهد.

مدیر کل امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خاتمه به رصد و پیگیری نحوه اجرای طرح های آمایش صنعتی در سطح کشور و رفع مشکلات آنان اشاره داشت و اعلام کرد: تلفیق طرح آمایش صنعتی با طرح آمایش تجاری در دستور کار قرار گرفته است.