ارائه تسهیلات برای جایابی دانشجویان در صنعت

احمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: سامانه ملی پذیرش و جایابی کارآموزان در صنعت به نشانی اینترنتی Karamouzi.irost.org برای عضویت صنایع و شرکتها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشجویان متقاضی کارآموزی فعال است.
وی افزود: این سامانه با هدف جایابی سریع دانشجویان متقاضی کارآموزی در صنعت، شناسایی و اطلاعرسانی ظرفیتهای کارآموزی صنایع به دانشگاهها و دانشجویان، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و تسهیل فرآیند کارآموزی در کشور، شکوفایی استعدادهای بالقوه کارآموزان در محیط صنعتی و افزایش امکان انتخاب صنعت مرتبط با رشته تحصیلی برای دانشجویان راهاندازی شده است.
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران افزود: سرعت بخشیدن به جذب کارآموز در صنعت، فراهم شدن زمینه بهرهمندی صنایع از دانشجویان خلاق در قالب کارآموزی و فراهم شدن زمینه جذب و استخدام کارآموزان فعال در صنعت از جمله فرصتهایی است که با ایجاد سامانه ملی پذیرش و جایابی کارآموزان در صنعت به دست آمده است.
صدور گواهینامه توانمندیهای فناورانه برای شرکتهای دانشبنیان
احمد اکبری همچنین از صدور گواهینامه توانمندیهای فناورانه برای شرکتهای دانشبنیان و پارکها خبر داد و گفت: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نسبت به ممیزی و صدور گواهینامه توانمندیهای فناورانه برای شرکتهای تولیدی و صنعتی، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای فنی و مهندسی اقدام میکند.
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران افزود: ثبت توان فنی در سامانه ملی ارزیابی توانمندیهای فناورانه به نشانی Fanavari.irost.org صورت میگیرد.
وی درباره مزایای این گواهینامهها گفت: موسسات و شرکتهایی که دانش فنی و توانمندیشان در بانک اطلاعات سامانه ملی توانمندیهای فناورانه کشور ثبت میشود، میتوانند از امکان معرفی توانمندیهای تأییدشدهشان در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی بهره ببرند یا گواهینامهشان را در صورت نیاز در مناقصههای سازمانها و دستگاههای دولتی ارائه کنند.
نظر شما