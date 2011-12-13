شناسایی آفتهای اجتماعی از ویژگی دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد باباخانی صبح سه شنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی این شهرستان، با بیان اینکه باید با بومی‌سازی پژوهش نسبت به حل مشکلات کشور اقدام شود، گفت: شهرستان روانسر دارای ظرفیتها و استعدادهای فراوانی در زمینه های پژوهشی است و دانشگاهها و مراکز علمی باید با دستگاههای اجرایی و صنعتی در زمینه انجام فعالیتهای پژوهشی هماهنگی لازم را داشته باشند.

معاون فرماندار روانسر نقش تعلیم و تربیت در جامعه را مهم برشمرد و افزود: رشد و گسترش جوامع در سایه امنیت پایدار و توجه و اهتمام به مسئله آموزش است.

باباخانی افزود: شناسایی آفت های اجتماعی و رفع آنها یکی از مهمترین ویژگیهای دانشجویان جامعه اسلامی در عرصه کنونی است.

در این نشست که با حضور 130 نفر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی، کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مبانی کامپیوتر و نرم افزار برگزار شد.