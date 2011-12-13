زیرساخت های سرمایه گذاری در شهرک صنعتی لاله آباد بابل تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد در بازدید از شهرک صنعتی لاله آباد بابل گفت: اهمیت و نقش ارزشمند تولید، امری غیرقابل انکار و مهم در کاهش بیکاری در منطقه بوده و شهرکهای صنعتی همواره درصدد تلاش برای ایجاد و افزایش واحدهای صنعتی به عنوان نماد اصلی تولید در استان هستند.

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران افزود: براساس سیاست های جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با نگاه ویژه به جایگاه صنعت در مازندران، بدنبال افزایش و توسعه شهرکهای صنعتی هستیم.

وفایی نژاد گفت: بر این اساس با انجام کارشناسی و ارزیابی و شناسایی منطقه بابل و به منظور ایجاد زمینه فعالیتهـای صنعتی در این شهرستان، اقدام به تهیه زمین مناسب و آماده سازی زیرساختهای لازم کرده تا صنعتگران مشتاق به امر تولیـد برای رشد صنعت و تولید و کارآفرینی حضور یابند.

وی با اعلام اینکه ایجاد زیرساختها از رسالت های اصلی شرکت شهرکهای صنعتی است بیان داشت: از تمامی ظرفیتها و پتانسیل های موجود در استان برای برطرف کردن مشکلات و موانع روند تولید استفاده خواهیم کرد.

وفایی نژاد تصریح کرد: طرحهای عمرانی و زیرساختی در شهرک صنعتی لاله آباد انجام شده که شامل پروژه زیرسازی جاده ورودی، شبکه 20 کیلو ولت برق، خط انتقال آب و آبرسانی معابر داخلی این شهرک با صرف شش میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات داخلی شرکت بوده است.

وی اظهار داشت: صدور مجوز برای واحدهای تولیدی و عدم نیاز به دریافت مجوز جداگانه از ادارات مختلف، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، دسترسی آسان و نزدیک صنعتگران شهرستانهای بابل و آمل به این شهرک صنعتی و فراهم بودن امکانات زیربنایی و آمادگی این شهرک صنعتی جهت استقرار واحدهای ویژه صنعتی را می توان از مزایای مهم حضور سرمایه گذاران برای استقرار واحدهای تولیدی مناسب در شهرک صنعتی لاله آباد دانست.

شهرک صنعتی لاله آباد بابل دارای 28 هکتار مساحت و 20 هکتار زمین صنعتی است.