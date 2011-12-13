کشف دارویی برای درمان اسکیزوفرنی توسط محقق ایرانی دانشگاه مارکوئت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام قاسم زاده رئیس و دانشمند ارشد شرکت AviMed و پروفسور دانشگاه مارکوئت در ایالت ویسکونزین آمریکا می گوید: داروهای زیادی برای بیماری های روانی وجود دارند اما از اثرات جانبی زیادی برخوردارند و نمی توانند علائم مهم و اصلی بیماری از قبیل اختلالات شناختی و تعاملات اجتماعی را درمان کنند.

به گفته قاسم زاده اسکیزوفرنی انسانهای زیادی را به خود مبتلا کرده، در حالی که اثرات جانبی داروهای این بیماری به اندازه ای است که 70 تا 80 درصد از بیماران استفاده از این داروها را پس از 18 ماه متوقف می کنند.

داروهای کنونی توهمات و صداهای درونی را هدف قرار می دهند که نسبت به دیگر علائم بیماری اسکیزوفرنی بی خطرترین هستند. در این بیماری علائمی مانند رفتارهای ضد اجتماعی و دور شدن از اجتماع نیز وجود دارند که می توانند بسیار مخرب تر و ویرانگرتر باشند، در حالی که هیچ داروی موثری برای درمان این علائم وجود ندارد.

قاسم زاده به همراه تیمی از محققان در حال مطالعه بر روی مکانیزمی از مغز بودند که با اختلالات شناختی و تعاملات اجتماعی وابسته به شیزوفرنی در مرتبط بودند. طی این مطالعه وی دریافت ترکیبی به نام AV115 که پیش از این به عنوان دارو تولید شده بود، می تواند بر روی این مکانیزم مغزی تاثیرگذار باشد.

در واقع قاسم زاده و تیمش موفق به یافتن ترکیبی شده اند که در حال حاضر به عنوان یک دارو موجود است و در عین حال می تواند بر روی این اختلال مغزی نیز تاثیرگذار باشد، دارویی که تمامی دوره های آزمایشی بالینی خود را پشت سر گذاشته و از عدم وجود آثار جانبی از قبیل مسمومیت عصبی و یا اختلالات متابولیسمی در آن اطمینان حاصل شده است.

بر اساس گزارش وب سایت AviMed، این ترکیب پیش از این توسط گروهی دیگر از محققان برای درمان بیماری دیگری کشف شده بود که پس از اثبات ناتوانی دارو برای درمان آن بیماری، تولید آن متوقف شد اما اکنون شرکت AviMed پس از کشف تاثیر این دارو بر روی اختلالات ناشی از شیزوفرنی، درخواست تولید مجدد آن را دارد.