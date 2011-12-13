1700 واحد مسکن مهر در ارومیه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه ظهر سه شنبه در جریان بازدید از طرحهای مسکن مهر شهرستان ارومیه، با اشاره به در دست احداث بودن هشت هزار و 890 واحد مسکونی در منطقه گلشهر ارومیه، افزود: از این تعداد چهار هزار و 227 واحد مسکونی در منطقه گلشهر ارومیه واقع شده است.

وی با اشاره به اینکه از طرحهای در دست در منطقه گلشهر 154 واحد تا پایان سالجاری آماده بهره برداری می شوند، اظهار داشت: قیمت تمام شده برای هرمتر مربع از یک واحد مسکونی سه میلیون ریال بوده که افزایش طبقات، ایجاد آسانسور و افزایش مشاعات باعث افزایش آورده متقاضیان و قیمت تمام شده واحد مسکونی می شود.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی منطقه گلشهر کمتر از دیگر مناطق در دست احداث شهرستان ارومیه است، افزود: در منطقه گلشهر ارومیه افزایش طبقات و عدم آورده متقاضیان موجب کاهش میانگین پیشرفت فیزیکی شده است.

محبت خواه ضمن تاکید بر پرداخت به موقع سهم آورده اعضا به تعاونی ها با اشاره به اینکه در منطقه گلشهر ارومیه 76 پروژه در قالب 28 تعاونی مسکن مهر در دست احداث است، اظهار داشت: متقاضیان مسکن مهر باید با پرداخت به موقع آورده مورد نیاز موجب تسریع در روند اجرای این طرح شوند .