دولت وحدت ملی تنها راه خروج سوریه از بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، شورای مرکزی جبهه مردمی برای تغییر و آزادی در بیانیه ای از تمام مسئولان نظام سوریه و مخالفان و معترضان این کشور خواست که برای خروج از بحرانی کنونی، دولت وحدت ملی با مشارکت موافقان و مخالفان تشکیل شود دولتی که اختیارات گسترده ای داشته باشد.

اعضای ریاست شورای مرکزی جبهه مردمی برای تغییر و آزادی که شماری از رهبران احزاب مخالفی همچون حزب ملی اجتماعی و حزب اراده مردمی را نیز در بر دارد، بر مخالفت خود با دخالت خارجی در امور سوریه تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است : جامعه سوریه در پی بحران داخلی و توطئه های خارجی همچنان در معرض خطر قرار دارد و این امر اقتضا می کند برای مقابله با بحران اقدامات استثنایی انجام داد.

این بیانیه در حالی از سوی مخالفان صادر می شود که سوریه با فشارهای بین المللی و عربی گسترده ای برای تغییر نظام در این کشور روبرو است.

خواسته مخالفان برای تشکیل دولت وحدت ملی و مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی کشورشان بهترین دلیل است که کشورهای غربی برخلاف ادعایشان به دنبال اصلاحات در سوریه نیستند و سقوط نظام سوریه و هرج و مرج در این کشور مهمترین هدف آنها است.