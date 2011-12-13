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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

مخالفان سوری:

دولت وحدت ملی تنها راه خروج سوریه از بحران است

دولت وحدت ملی تنها راه خروج سوریه از بحران است

مخالفان سوری در بیانیه ای ضمن ابراز انزجار از دخالتهای خارجی در امور داخلی کشورشان اعلام کردند که دولت وحدت ملی تنها راه خروج سوریه از بحران کنونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، شورای مرکزی جبهه مردمی برای تغییر و آزادی در بیانیه ای از تمام مسئولان نظام سوریه و مخالفان و معترضان این کشور خواست که برای خروج از بحرانی کنونی، دولت وحدت ملی با مشارکت موافقان و مخالفان تشکیل شود دولتی که اختیارات گسترده ای داشته باشد.

اعضای ریاست شورای مرکزی جبهه مردمی برای تغییر و آزادی که شماری از رهبران احزاب مخالفی همچون حزب ملی اجتماعی و حزب اراده مردمی را نیز در بر دارد، بر مخالفت خود با دخالت خارجی در امور سوریه تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است : جامعه سوریه در پی بحران داخلی و توطئه های خارجی همچنان در معرض خطر قرار دارد و این امر اقتضا می کند برای مقابله با بحران اقدامات استثنایی انجام داد.

این بیانیه در حالی از سوی مخالفان صادر می شود که سوریه با فشارهای بین المللی و عربی گسترده ای برای تغییر نظام در این کشور روبرو است.

خواسته مخالفان برای تشکیل دولت وحدت ملی و مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی کشورشان بهترین دلیل است که کشورهای غربی برخلاف ادعایشان به دنبال اصلاحات در سوریه نیستند و سقوط نظام سوریه و هرج و مرج در این کشور مهمترین هدف آنها است.

کد مطلب 1482273

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