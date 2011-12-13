42 هزار ورزشکار کردستانی ساماندهی شدند/کسب 379 مدال ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالهی شامگاه دوشنبه در سومین گردهمایی هیئت های ورزشی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 42 هزار و 828 نفر از ورزشکاران کردستان ساماندهی شده اند که انتظار می رود با برنامه ریزیهای صورت گرفته این رقم تا پایان سال به سرانه اعلام شده برسد.

وی با اشاره به اهمیت ورزش بر سلامتی جسم و روان در بین تمامی اقشار جامعه گفت: ورزش بهترین گزینه برای پر کردن اوقات فراغت، برگرداندن نشاط و تضمین کننده جامعه ای عاری از مشکلات و مفاسد است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با بیان اینکه جوانمردی و حفظ اخلاق اسلامی یکی از اساسی ترین مباحث مورد توجه ورزش و ورزشکاران در استان کردستان و سراسر کشور است، بیان کرد: انتظار می رود که تمامی ورزشکاران استان کردستان به این ویژگی مهم بیش از گذشته توجه داشته باشند.

عبدالهی با اشاره به اینکه در سطح استان کردستان 48 هیئت ورزشی فعال است، گفت: در حال حاضر 345 هیئت ورزشی نیز در سطح شهرستان فعالیت می کنند.

وی گفت: برگزاری 70 مورد مسابقه در رشته های مختلف ورزشی، میزبانی 19 مسابقه قهرمانی کشور، 77 مورد شرکت در مسابقات کشوری، کسب 379 مدال رنگارنگ، برگزاری 32 کلاس مربیگری و داوری از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه ورزش قهرمانی کردستان به شمار می رود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به جایگاه مناسب ورزش این استان در کشور گفت: در حال حاضر 10 تیم ورزشی استان در لیگ برتر کشور، هفت تیم در لیگ دسته اول استان و سه تیم در لیگ دسته دوم حضور دارند که این مهم نوید بخش پیشرفت ورزش استان است.

عبدالهی با اشاره به مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان که در قالب 67 پروژه اجرایی شده، اعلام کرد: احداث چهار باب مجموعه ورزشی 12هزار نفره، احداث شش باب سالن تمرینی، احداث دو باب زمین چمن مصنوعی هم اکنون آغاز شده و بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به اینکه هیئتهای ورزشی نقش اساسی را در راستای توسعه و پیشرفت ورزش ایفا می کنند، گفت: انتظار می رود که با پشتکار و تلاش بالا در راستای این امر خطیر گامهای ارزشمندی برداشته شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در پایان افزود: در بحث استعدادیابی هیئتهای ورزش باید ورزشکاران را شناسایی کنند و به طور جدی آنها را مورد حمایت خود قرار دهند.

این گردهمایی با حضور استاندار کردستان، مدیر کل تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی استان برگزار شد.