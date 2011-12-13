16 طرح پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان جنوبی عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا وردی صبح سه شنبه در نشست خبری، از ارائه 20 طرح پژوهشی در آموزش و پرورش استان طی سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 16 طرح به مرحله اجرا در آمده است.

وی اضافه کرد: به همین تعداد نیز برای سال جاری طرح پژوهشی در آموزش و پرورش استان پیش بینی شده است.

وردی با بیان اینکه سالانه باید 20 الی 30 عنوان پژوهشی توسط شورای پژوهشی آموزش و پرورش به تصویب برسد، افزود: هر ساله متناسب با قابلیت اجرا به این طرح ها بودجه اختصاص می یابد.

به گفته وی در این راستا طی سال گذشته 90 میلیون تومان اعتبار پژوهشی به آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهم فعالیت های این نهاد در راستای فرهنگ سازی پژوهش در نسل جدید جامعه، عنوان کرد: طی برنامه ریزی های تحصیلی صورت گرفته، در کلاس درس انشاء مقطع ابتدایی موضوعات پژوهشی به منظور آشنایی کودکان با این مقوله در دستور کار قرار گرفته است.

وردی با اشاره به اهمیت فراگیری پژوهش در دوران ابتدایی، اظهار داشت: در این راستا همچنین پیک های بهاری دانش آموزان از سال گذشته از طرح سوال و جواب به موضوعات پژوهشی در حد ساده و روان به منظور آشنایی با فضای پژوهشی تغییر یافته است.

وی ادامه داد: به منظور آشنایی نوجوانان در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز سخنرانی های علمی با محوریت پژوهش پیش بینی شده است.

وردی همچنین راه اندازی مرکز ارتقاء منابع انسانی و پژوهشکده آموزش پرورش را از دیگر فعالیت های این مجموعه برشمرد و افزود: این پژوهشکده دارای امکانات ویژه ای بوده و تمام دستگاه های اجرایی در دوره های آموزشی آن می توانند شرکت کنند.

وجود 950 پایان نامه پژوهشی در مرکز اسناد آموزش و پرورش

وی از وجود 950 پایان نامه پژوهشی در مرکز اسناد آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: همچنین کتابخانه پژوهشکده نیز دارای طرح های پژوهشی کاربردی متعددی برای بهره برداری وجود دارد.

به گفته وی برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، دوره های پژوهشی تهیه خبرنامه پژوهشی، مسابقات پژوهشی، شناسایی و تقدیر از مدیران و معاونان فعال در امر پژوهش، حمایت از پایان نامه های دوره های فوق لیسانس و دکتری که مرنبط با پژوهش های مورد نیاز آموزش و پرورش هستند از دیگر فعالیت های پژوهشی این مجموعه است.

وی از تدوین کتاب قرآن دوران ابتدایی در خراسان جنوبی خبر داد و تصریح کرد: این کتاب حاوی مسائل دینی و معنوی بوده و هم اکنون در سال سوم ابتدایی تدریس می شود.

وردی همچنین به برپایی نمایشگاه آثار و تالیفات پژوهشی آموزش و پرورش در ماه جاری اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه 23آذرماه در بیرجند آغاز به کار می کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب از سوی این مجوعه، یادآور شد: این نمایشگاه با تخفیف 50 درصدی برای دانش آموزان و 30 درصد برای عموم پیش بینی شده است.