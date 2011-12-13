منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال ذوب‌آهن و بازی این تیم با مس کرمان در رقابتهای لیگ برتر گفت: همواره بازی تیمهای ذوب آهن و مس کرمان هیجان زیادی داشته و غالبا یک تیم در پایان بازی موفق به کسب سه امتیاز می‌شود. طی چند سال اخیر فقط یکبار دیدار دو تیم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه در بازی با مس کرمان به غیر از حدادی‌فر که از تیم ما جدا شده است، بازیکن مصدوم و محروم نداریم. با این شرایط به دنبال کسب سه امتیاز خانگی بازی برابر مس هستیم تا با آرامش بیشتری به تعطیلات نیم فصل برویم.

ابراهیم‌زاده در خصوص نتایج چند هفته اخیر ذوب آهن اظهار داشت: ما در چهار بازی اخیر خود مقابل تیمهای راه آهن، ملوان، پرسپولیس و فجرسپاسی از دقیقه 90 به بعد گل خوردیم که این موضوع نشان می‌دهد بازیکنان ما آرامش نداشته و در دقایق آخر بازی استرس دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا تیم شما سحر و جادو شده است؟!"، تاکید کرد: من به هیچ وجه چنین اعتقادی ندارم بلکه معتقدم در مقابل هر دعایی، نفرینی نیز هست! فصل گذشته برخلاف این فصل ما بازیهای زیادی را از دقیقه 90 بردیم و حتما به خاطر دارید که به چه شکلی در کره جنوبی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تیم پوهانگ استیلرز را حذف کردیم. همانطور که گفتم این موضوع بیشتر باز می‌گردد به آرامش نداشتن بازیکنان ما در دقایق پایانی بازی که باید نتیجه را حفظ کنند.

ابراهیم‌زاده در این خصوص با حالت شوخی تصریح کرد: البته بدخواهان ما دلشان نمی‌خواهد که ما موفق شویم و به نظر می‌رسد قدرت نفرینهای آنها از دعاهای ما بیشتر شده است. شاید آنها پس از خواندن مصاحبه من پیامک بدهند که "ما تو را نفرین می‌کنیم!"

وی در خصوص حل نشدن مشکلات مالی باشگاه ذوب آهن نیز تاکید کرد: بازیکنان ما فقط به تازگی 20 درصد از رقم قراردادهای خود را دریافت کرده و هنوز حقوقهای خود را از ابتدای نیم فصل نگرفته‌اند، ضمن اینکه با به پایان رسیدن نیم فصل اول درصدی دیگر از قرارداد خود را باید بگیرند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تاکید کرد: مسئولان استان باید به فکر باشند هرچند که آنها در حال حاضر تلاش خود را می‌کنند اما مشکلات باشگاه ذوب آهن در صورت استمرار تبعات منفی را برای پیشرفت ورزش استان اصفهان خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا در نیم فصل بازیکنان جدید جذب خواهید کرد؟"، اظهار داشت: ما جای خالی در فهرست خود برای چهار بازیکن بزرگسال و دو بازیکن زیر 23 سال داریم. در اینجا بحث خواستن نیست بلکه توانستن است که به مسائل مالی باز می گردد.

ابراهیم‌زاده در خصوص رویارویی ذوب آهن با تیم استقلال در رقابتهای پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا گفت: زمانی که قرعه ما در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد یاد زمانی افتادم که می‌گفتند ما در گروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته‌ایم. در آن زمان توانستیم حتی تا فینال رقابتها نیز پیش برویم.

وی تاکید کرد: من دوست داشتم که دو تیم ایرانی به هم نخورند و با شکست حریفان خود صعود کنند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ما به شرایط استقلال در رقابتهای لیگ در جدول رده بندی کاری نداریم، چون شرایط بازی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا کاملا متفاوت با لیگ داخلی است و هرتیمی که انگیزه و تجربه بالاتری در این رقابتها داشته باشد، موفق‌تر خواهد بود.

سرمربی تیم ذوب آهن در خاتمه خاطر نشان کرد: مطمئن باشید ما توان حذف استقلال را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داریم، اگر چه باید برای حضور پرقدرت در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیاز به تقویت تیم و جذب بازیکنان جدید در نیم فصل داریم.