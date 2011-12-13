برگزاری نهمین جشنواره آثار مکتوب مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر،امیرحسین یاوری در مورد اهداف این جشنواره گفت: شناسایی و تشویق محققان، دانش‌پژوهان و نویسندگان انواع آثار مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از سوء مصرف آن، گردآوری و انسجام بخشیدن به منابع موجود در این زمینه برای استفاده در واحد مرکزی کتابخانه ستاد، شناسایی خلاء‌های موجود در موضوعات مربوطه و بسط و گسترش دانش مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد از جمله اهداف این جشنواره است.

وی اظهار داشت: این جشنواره هفته آینده، 27 آذر ماه جاری و به مناسبت هفته پژوهش در مجموعه فرهنگی شقایق تهران برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد منابع ارزیابی‌شده در این جشنواره را کتاب، پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکتری، مقالات علمی و پژوهشی، آثار پژوهشی، شعر، داستان و... برشمرد و گفت: کلیه منابع ارسالی به دبیرخانه جشنواره در زمینه مواد مخدر و سوء مصرف آن بوده است.

یاوری با اعلام اینکه در مجموع 316 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، گفت: این تعداد نسبت به سال گذشته که 261 اثر بوده، حدود 21 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مجموع 316 اثر؛ 76 کتاب، 62 پایان‌نامه‌ دوره کارشناسی ارشد و دکتری، 75 مقاله علمی و پژوهشی، 39 اثر پژوهشی، 64 مورد شعر و داستان و... به دبیرخانه جشنواره اعتیاد و رسانه ارسال شده‌ است.

یاوری اظهار داشت: نسبت به سال گذشته، بخش‌ پژوهش‌‌ 86 درصد، بخش مقالات علمی و پژوهشی 53 درصد و بخش شعر و داستان 83 درصد افزایش و بخش کتاب 5/9 درصد و بخش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری 15 درصد کاهش داشته‌ است.

وی همچنین با بیان اینکه آثار ارسالی توسط 30 نفر از اساتید علمی و دانشگاهی حوزه مبارزه با سوء‌مصرف مواد مورد ارزیابی قرار گرفته است، اعلام داشت: امسال نیز برای نخستین بار از آغاز نامه‌های راهنمایان کنگره 60 تقدیر و تشکر خواهد شد.