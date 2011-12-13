حذف نمره منفی از امتحانات پایان ترم پیام نور/ شخصی سازی سئوالات

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور در ترم جاری نمره منفی نخواهد داشت.

وی درباره علت تاثیر نمره منفی در سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور، تاکید کرد: کاهش شانس انتخاب تصادفی گزینه های پاسخ در پایان ترمها، علت لحاظ کردن نمره منفی در امتحانات است و این نمره بیشتر در آزمونهای رقابتی توجیه دارد.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: راههای دیگری از جمله افزایش تعداد سئوالات برای جلوگیری از انتخاب تصادفی گزینه ها استفاده می شود.

معتمدی درباره علت استفاده از نمره منفی در امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور، گفت: آزمونهای دانشگاه پیام نور، سراسری است و در هر ترم 4 هزار سئوال طراحی می شود که سیاستگذاری در این سئوالات مهم است.

وی خاطرنشان کرد: استادان سایر دانشگاهها طراح سئوالات درسی هستند که آموزش می دهند و استفاده از نمره منفی بستگی به سلیقه استاد دارد.

این مقام مسئول دانشگاه پیام نور از شخصی سازی سئوالات پایان ترم در دانشگاه پیام نور خبر داد و اضافه کرد: طی سه ماه گذشته شخصی سازی سئوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور به صورت پایلوت در چهار استان انجام شد که نتایج خوبی به همراه داشت.

معتمدی ابراز امیدواری کرد که گسترش شخصی سازی سئوالات پایان ترم واحدهای پیام نور در استانهای دیگر هم انجام شود.