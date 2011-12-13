به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی دبیرسیامین جشنواره فیلم فجر با اعلام سیاستهای جشنواره فجر در بخش استانها گفت: امروز بعد از 30 سال که از انقلاب اسلامی میگذرد زمان آن رسیده است که با بهرهگیری از زبان هنر مخصوصا سینما، گسترش فرهنگی و هنری و بالندگی بصری را در مناطق و اقوام گوناگون ایرانی بیش از گذشته شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه امسال برنامهریزی مدونی برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در استانها صورت گرفته است افزود: نمایش آثار برتر سینمایی جشنواره در استانهای کشور، آشنایی با آثار سینمایی ایران و ارتقای بینش و آگاهی مخاطبین، توسعه فرهنگی و هنری استانها، برپایی جشن و شور و شوق انقلابی همزمان با جشن بزرگ سینمای ایران، حضورهنرمندان و سینماگران مطرح کشور در استان های مختلف، شناسایی و معرفی آثار برتر سینمایی از دید مخاطبین استان ها و هنرمندان و کارشناسان هر منظقه، ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر بین دست اندرکاران سینمای کشور، هنرمندان، مردم و مسئولان، ترغیب و تشویق هنرمندان و فیلمسازان به تولید آثار سینمایی متناسب با ذوق و سلیقههای مخاطبین استانی و ایجاد امید و آگاهی با تاکید بر اخلاقمداری، تقسیم و توزیع عادلانه فعالیتهای فرهنگی، هنری و سینمایی در کلیه مناطق کشور، کشف و شناسایی هنرمندان و کارشناسان سینمایی در مناطق مختلف کشور و تعامل با هنرمندان و مسئولین پایتخت، اهداف برگزاری جشنوراه سی ام فیلم فجر در استانها است.
خزاعی با اشاره به اینکه تمامی شهرهای که دراستانها دارای سالن سینمایی مناسب باشند میتوانند در جشنواره حضور داشته باشند، گفت: جشنوارههای استانی با همکاری و تعامل استانداران، فرمانداریها، شورایهای شهر، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراکز صداوسیما ودیگر دستگاههای فرهنگی و هنری و اجرایی استانها در قالب ستاد برگزاری طراحی شده و به پیشنهاد استاندار که رئیس شورای سیاستگذاری است مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان بهعنوان دبیرجشنواره در استان معرفی میشود.
خزاعی با برشمردن برنامههای که در استانها در زمان جشنواره فیلم فجر اجرا میشود، گفت: برگزاری جلسات و نشستهای هنری، پیگیری و حضورگسترده دانش آموزان، تعیین داوران استانی و برگزاری مراسم اختتامیه و افتتاحیه در هر استان، برگزاری مراسم گلباران قطعه شهدا و پاسداشت هنرمندان و غبارروبی قطعه هنرمندان از جمله برنامههای سی امین دوره جشنواره فیلم فجر در استانها است.
معیریان: در جشنواره سیام استعدادهای جدید مطرح میشوند
آرش معیریان، کارگردان سینما و تلویزیون، اظهارداشت: امید است امسال با حضور خزاعی به عنوان دبیرجشنواره، مدیریت درستی برقرار شود.
وی افزود: گرچه حضور کارگردانان مطرح واسم و رسمدار به هر جشنوارهای رونق میبخشد، اما همانها نیز، روزی گمنام بودهاند که با ساخت و نمایش آثارشان اهمیت پیدا کردهاند و البته معتقدم با مدیریت دبیرجشنواره، استعدادهای جدید نیز مطرح و تشویق میشوند.
معیریان همچنین، در خصوص اضافه شدن بخش مستندهای سینمایی به فیلم فجر گفت: این حرکتی نو و جدید است که جسارت دبیرجشنواره در این باره قابل ستایش است؛ فراهم کردن چنین فضایی، باعث ایجاد انگیزه برای مستند سازانی میشود که مدتهاست مهجور ماندهاند و آثارشان هیچگاه دیده نشده است.
این کارگردان که خود، دو فیلم "ساعت شلوغی" و "فیتیله و ماه پیشونی" در ژانر کودک و نوجوان را آماده اکران دارد، به حضور جشنواره فیلم فجر ابراز علاقه کرد و در پایان گفت: مهمترین فاکتور در جشنواره، داوری و قضاوت آثار است که امید دارم با مدیریت دبیر امسال، شاهد بهترین ترکیب داوری و قضاوت باشیم.
سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجراز روزهای 12 تا 22 بهمن به دبیری محمد خزاعی در تهران و استانهای مختلف کشور برگزار میشود.
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