تیم والیبال خورموج به مسابقات کشوری راه یافت

اکبر غلامینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 17 مهر ماه تمرینات خود را آغاز و تاکنون دو اردوی تدارکاتی در استان گلستان و بوشهر به منظور آمادهسازی تیم برگزار کرده ایم.
وی اضافه کرد: 60 درصد از بازیکنان بومی استان بوشهر و 40 درصد بازیکنان غیر بومی هستند.
رئیس هیئت والیبال شهرستان دشتی با بیان اینکه امسال دوتیم از شهرستان دشتی در مسابقات استانی حضور دارند، تصریح کرد: تیم کاکی در مسابقات زیر گروه لیگ استان و تیم شنبه در مسابقات لیگ برتر استان بوشهر شرکت می کنند.
وی یادآور شد: تیم والیبال ساحلی شهرستان دشتی فعالیت خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی استان آغاز کرده است.
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