تیم والیبال خورموج به مسابقات کشوری راه یافت

اکبر غلامی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 17 مهر ماه تمرینات خود را آغاز و تاکنون دو اردوی تدارکاتی در استان گلستان و بوشهر به منظور آماده‌سازی تیم برگزار کرده ایم .

وی اضافه کرد: 60 درصد از بازیکنان بومی استان بوشهر و 40 درصد بازیکنان غیر بومی هستند .

رئیس هیئت والیبال شهرستان دشتی با بیان اینکه امسال دوتیم از شهرستان دشتی در مسابقات استانی حضور دارند، تصریح کرد: تیم کاکی در مسابقات زیر گروه لیگ استان و تیم شنبه در مسابقات لیگ برتر استان بوشهر شرکت می کنند .