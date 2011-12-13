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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

غلامی‌نژاد در گفتگو با مهر:

تیم والیبال خورموج به مسابقات کشوری راه یافت

تیم والیبال خورموج به مسابقات کشوری راه یافت

دشتی - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال شهرستان دشتی گفت: تیم والیبال خورموج به عنوان نماینده استان بوشهر در مسابقات زیر گروه لیگ دسته اول کشور شرکت می کند.

اکبر غلامی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 17 مهر ماه تمرینات خود را آغاز و تاکنون دو اردوی تدارکاتی در استان گلستان و بوشهر به منظور آماده‌سازی تیم برگزار کرده ایم.

وی اضافه کرد: 60 درصد از بازیکنان بومی استان بوشهر و 40 درصد بازیکنان غیر بومی هستند.

رئیس هیئت والیبال شهرستان دشتی با بیان اینکه امسال دوتیم از شهرستان دشتی در مسابقات استانی حضور دارند، تصریح کرد: تیم کاکی در مسابقات زیر گروه لیگ استان و تیم شنبه در مسابقات لیگ برتر استان بوشهر شرکت می کنند.

وی یادآور شد: تیم والیبال ساحلی شهرستان دشتی فعالیت خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی استان آغاز کرده است.

کد مطلب 1482288

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