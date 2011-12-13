واکنش وزیر دفاع به درخواست اوباما برای بازگرداندن پهپاد جاسوسی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی صبح امروز در آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با بیان اینکه پژوهش موضوع مقدس، غرورآفرین و انگیزه بخش است، گفت: پرداختن به امر پژوهش و تحقیق در حقیقت به کار گرفتن برترین موهبت و هدیه الهی به انسان و گرامی داشتن اوست. اگرچه امروز فناوری ابزار نظام سلطه است، دانشی که امروز در چنگال نظام سلطه قرار گرفته به عنوان ابزاری برای پایداری، قوام و استحکام نظام استکبار است.

وزیر دفاع افزود: امروز یکی از حوزه های اصلی مبارزه، حوزه فناوریست، بنابراین در یک نگاه موضوع دانش و فناوری را یک مبارزه مقدس و جهاد قلمداد می کنیم، جهادی که شهدای گرانقدری را طی دو سال گذشته در راهش تقدیم کرده ایم.

وی اضافه کرد: نظام سلطه نه تنها دانش و فناوری را به عنوان ابزاری برای بهره گیری اقتصادی از دنیا استفاده می کند، بلکه نظامی است که تسلط فرهنگی خود را بر اساس آن تحکیم می بخشد و همه مشروعیت فرهنگی اش را بر اساس قدرت دانش و فناوری اش کسب کرده است، لذا به همین دلیل از در پیشرفت علمی ایران بسیار در هراس است.

سردار وحیدی با بیان اینکه از روز اول انقلاب، کشورمان در تحریم علمی بوده است، گفت: امروز نیز بعضی رشته ها را در دانشگاههایشان برای دانشجویان ایرانی ممنوع کرده اند. سانسور علمی و مرزبندی علمی درباره ایران با قدرت اعمال می شود و این نشان از همان نگرانی نظام سلطه از قدرت فناورانه جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز در مسیر رشد دائمی در حوزه فناوری قرار داریم، 3 مسئله توسعه آینده پژوهی، اولویت گذاری در حوزه پژوهش و فناوری و ساماندهی نظام نوآوری ملی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر بحث آینده پژوهی را به خوبی توسعه ندهیم ممکن است با فناوری های بنیان برکن مواجه شویم که تصور و شکل دنیا را تغییر دهد. بنابراین باید حوزه آینده پژوهی را تقویت کنیم تا بتوانیم به یک آینده نگاری درست در حوزه فناوری دست پیدا کنیم.

وی در عین اینکه نقشه جامع علمی کشور را به عنوان یک سند زیربنایی بسیار ارزشمند دانست، تصریح کرد: اما هنوز در حوزه اولویت های فناوری و نقشه راه فناوری ها باید فناوری های مورد نیاز را بر اساس ماتریس جذابیت و امکان پذیری و با توجه به شاخص های بومی فهرست کنیم تا ساماندهی بهتری از این همه توان و ظرفیت کشور در حوزه فناوری داشته باشیم.

سردار وحیدی با برشمردن اجزای مختلف نظام نوآوری ملی گفت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد سیاست گذار نظام نوآوری ملی، صندوق نوآوری به عنوان نهاد مالی واسطه و واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی به عنوان بخش دیگری از این نظام باید رابطه روانی با یکدیگر داشته باشند، تا بتوانیم برنامه هایمان را خیلی روشن دنبال کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز دیگر پژوهش و فناوری دفاعی و غیر دفاعی فرقی باهم ندارند، گفت: امروز به سمتی می رویم که نفت و انرژی ما نیز به مفهوم عام به حوزه دفاعی تبدیل شده اند چرا که امروز با تحقیقات سخت و نرم در حوزه های مختلف مواجهیم، اما به هیچ وجه نگران نیستیم و فکر می کنیم در این شرایط می توانیم توان ذاتی خود را بیش از پیش نشان دهیم.

وزیر دفاع کشورمان دشمن را یک دشمن بی منطق، زورگو و کم خرد قلمداد کرد و با اشاره به کنترل در آوردن پهپاد جاسوسی آمریکا گفت: هواپیمایشان تجاوز کرده، جمهوری اسلامی ایران نیز با قدرت از خود عکس العمل نشان داده است، حال به جای اینکه از ملت ایران عذرخواهی کنند با پررویی کامل می گویند، هواپیما را پس دهید، این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران با منطق قوی بدون اینکه دنبال تسلط و سلطه جویی بر جایی باشد با قدرت از مواضع خود و منافع مردم ایران دفاع می کند و کوتاه نمی آید.

سردار وحیدی با بیان اینکه توان پژوهشی، توان بسیار مهم و زیربنایی بسیار استوار است، گفت: با ارتباطات خیلی گسترده با مراکز پژوهشی، وزارت علوم و شرکت های دانش بنیان، اقدام به ایجاد منظومه ای بسیار قوی از مجموعه هایی که می توانند بار مسئولیت بزرگ تحقیقات دفاعی را به دوش گیرند، ایجاد کرده و این منظومه را تکمیل خواهیم کرد.

وی افزود: کشورمان همچنان در مسیر یک حرکت جهشی در حوزه علم و فناوری قرار دارد و پژوهشگران و محققین سربازان اصلی این جبهه مهم و با ارزش محسوب می شوند.