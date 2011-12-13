۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

سلیمانی:

مجوز پرواز از فرودگاه مهران صادر شده است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری ایلام گفت: وزیر راه و شهرسازی مجوز پرواز از فرودگاه شهر مرزی مهران را به شرط مرمت و بازسازی آن صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی به سفر یک روزه وزیر راه و شهرستازی در ماه گذشته به ایلام اشاره و بیان کرد: مرمت و بازسازی فرودگاه مهران یکی از مصوبات ارزشمند هیئت دولت در جریان سفرهای استانی بوده است.

وی ادامه داد: نظر به اینکه وزارت نفت در مناطق نفتی آذر و چنگوله طرحهای مهمی را در دست اقدام دارد بنابراین آن وزارتخانه به دنبال مرمت و استفاده از فرودگاه مهران برای شرکت های نفتی است.

مدیرکل راه و ترابری ایلام اظهار داشت: بنابراین وزیر نفت مجوز لازم برای مرمت و بازسازی این فرودگاه از طریق وزارت نفت را صادر کرده است.

سلیمانی افزود: اکنون قرار است وزارت نفت برای بهسازی و مرمت این فرودگاه به منظور ایجاد پروازهای اختصاصی استفاده کند.

فرودگاه مهران یکی از قدیمی ترین فرودگاه های کشور بوده که در جریان هشت سال دفاع مقدس بخشهای آن تخریب شده است.

