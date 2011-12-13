تمرینات تیم آلومینیوم از سر گرفته شد/حمایت استاندار هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین بعدازظهر دوشنبه تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان که به علت اعتراض بازیکنان این تیم به عدم پرداخت دستمزدهایشان تعطیل شده بود با حمایت استاندار هرمزگان و مدیرعامل مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان از صبح سه شنبه تمرینات این تیم برای رویارویی با حریف خود در یزد اغاز شد.

با تعطیلی تمرین عصر دوشنبه، جلسه مدیرعامل و مسئولان باشگاه آلومینیوم هرمزگان با استاندار هرمزگان در دفتر استاندار ساعت 12 نیمه شب که تا ساعتی از بامداد روز سه شنبه به طول انجامید در خصوص حل مشکلات مالی باشگاه برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد تا دو میلیارد ریال باقی مانده کمک استاندار هرمزگان به تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان تا قبل از بازی روز جمعه پرداخت شود. همچنین مهدی ثقفی مدیرعامل مجتمع آلومینیوم هرمزگان قول مساعد دادند تا مبلغ پنج میلیارد ریال طی روزهای آینده پرداخت شود.

با برگزاری جلسه بامداد امروز مشکلات مالی آلومینیوم به طور موقت مرتفع شد و استاندار هرمزگان اعلام کرد که به زودی با حل مشکلات قانونی پیش آمده بودجه آلومینیوم در اختیار این باشگاه قرار خواهد گرفت.

ابراهیم عزیزی از زمان تصدی در پست استانداری هرمزگان بارها حمایت خود را از تیمهای ورزشی هرمزگان در سطح ملی اعلام کرده و پس از با خبر شدن از وضعیت مالی باشگاه آلومینیوم پیگیریهای زیادی را انجام داده است.

تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و شهرداری بندرعباس دو نماینده فوتبال هرمزگان در مسابقات لیگ دسته یک کشور با جذب بازیکنان و کادر فنی باتجربه امیدهای اول صعود به لیگ برتر کشور هستند از این رو می طلبد تا مسئولان استانی هرمزگان همانگونه که تاکنون حمایتهای خود را از تیمهای ورزشی نشان داده اند مصمم تر از گذشته سعی از رفع مشکلات مالی این تیمها به صورت اصولی کنند.

باشگاه آلومینیوم هرمزگان در این فصل به علت مصوبه مجلس در خصوص عدم کمک مالی دولت به ورزش حرفه ای با مشکلات مالی فراوانی مواجه شده است.