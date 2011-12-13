صنایع پایین دستی فراوری خاک سرخ در هرمز راه اندازی شود

محمود عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خاک سرخ هرمز نایاب ترین خاک جهان محسوب می شود، گفت: معدن خاک سرخ هرمز در جزیره هرمز واقع است این جزیره یک گنبد نمکی است که در مدخل تنگه هرمز واقع است، جنس خاک سرخ هرمز هماتیت اکسید آهن دو ظرفیتی است که بر اثر بفرسایش سنگهای هماتیتی در طول زمان به خاک سرخ تبدیل می شود.

وی گفت: در جزیره هرمز علاوه بر خاک سرخ حدود70 طیف خاکهای رنگی یافت می شود.

بخشدار هرمز افزود: در حال حاضر بهره برداری توسط شرکت پیمانکاری باستان معدن پودر انجام می شود که در سال 89 سهام 60 درصدی آن به اهالی واگذار شده و 40 درصد همچنان در اختیار سهامداران سابق است و ضمنا امورات معدن به صورت پیمانکاری به آقایان خزغلی و چرخیده واگذار شده که به ازای هر تن مبلغ 150 هزار تومان باید به شرکت بپردازند و مدت قراراداد پیمانکار ی دو ساله است و حداقل میزان استخراج دو ساله 10 هزار تن است.

وی بیان داشت: در حال حاضر عمده مصرف خاک سرخ برای کارخانجات داخلی تولید پودرهای میکرونیزه صنعتی و رنگ سازی است.

عامری افزود: کشورهایی مانند هندوستان، ٰکویت، ٰایتالیا و اسپانیا از مشتریان سابق این کارخانه بودند که به علت تعطیلی پنج ساله معدن خاک سرخ این مشتریان از دست رفته اند ولی با بازاریابی جدید، کشور هند متقاضی است که به زودی محقق خواهد شد.

بخشدار هرمز یادآورشد: عمده کاربرد خاک سرخ برای صنعت رنگ سازی "ضد زنگ"، صنایع کاشی سازی و سرامیک، تولید پودرهای میکرونیزه صنعتی و لوزم آرایشی و صنایع سیمان استفاده می شود.

وی اظهارداشت: در صورت فعال شدن ظرفیت کامل کارخانه معدن حداقل زمینه ایجاد اشتغال 80 نفر را فراهم می سازد که در حال حاضر حدود 40 نفر در معدن و کارخانه و مشغول به کار هستند و در ایام بارگیری حدود 20 نفر به صورت موقت در مرحله بارگیری این خاک مشغول به کار می شوند.

عامری عنوان کرد: اگر حمایتهای دولت در بحث راه اندازی صنایع پایین دستی بیشتر شود، با ایجاد کارخانه های رنگ سازی، پودر صنعتی و صنایع کاشی و سرامیک زمینه اشتغال حدود 200 نفر فراهم می شود.