آخرین مهلت شرکت در جشنواره مقاومت اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تهرانی‌مقدم دبیر اجرایی سومین کنفرانس و جشنواره بین‌المللی مقاومت با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال در این دوره از جشنواره، مهلت ارسال آثار تا پایان دی‌ماه تمدید شد و تاریخ اختتامیه جشنواره نیز به 17 تا 18 بهمن موکول شد.

وی افزود: اختتامیه جشنواره با حضور 350 مهمان خارجی از 35 کشور دنیا برگزار می‌شود که ریاست شورای عالی سیاستگذاری بر عهده آیت‌الله اختری (دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت) است. هنرمندان و علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در سومین جشنواره و کنفرانس مقاومت اسلامی، از طریق سایت این جشنواره به نشانی www.s-q.ir اقدام به ثبت نام کنند.

سومین کنفرانس و جشنواره بین‌المللی مقاومت اسلامی در بخش‌های علمی(مقاله، پایان‌نامه و کتاب)، ادبی (شعر و داستان کوتاه) هنری(پوستر، کاریکاتور و نماهنگ) و بخش رسانه‌های مکتوب به همت بنیاد فرهنگی صبح قریب و با مشارکت حوزه هنری استان تهران، صدا و سیما، شهرداری و استانداری اصفهان و بیمه ایران، در بهمن ماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود.