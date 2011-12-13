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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

در صحن علنی مجلس مطرح شد:

انتقاد فولاگر از تاخیر 4ماهه مجلس در قرائت گزارش کمیسیون اصل 44

انتقاد فولاگر از تاخیر 4ماهه مجلس در قرائت گزارش کمیسیون اصل 44

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس از عدم قرائت گزارش‌ این کمیسیون در طول 4 ماه اخیر انتقاد کرد و خواستار قرائت این گزارش شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس طی تذکری با انتقاد از عدم قرائت یکی از گزارش‌های این کمیسیون در صحن علنی مجلس گفت: براساس بند 6 ماده 23 و ماده 59 آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون اصل 44 قانون اساسی که چهار ماه قبل تسلیم هیئت رئیسه مجلس شده مقدم بر گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی و اصل 90 است که در جلسه امروز قرائت شد.

وی همچنین تاکید کرد: باید گزارش این کمیسیون هرچه زودتر قرائت شود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت نیز در پاسخ به تذکر فولادگر گفت: قرائت برخی از گزارش‌های مربوط به نظارت مجلس به تاخیر افتاده بود که باید آن را بررسی می‌کردیم.

وی با تاکید بر اینکه با این وجود تعداد زیادی سئوال هم در مجلس باقی مانده است، گفت: برای جبران عدم قرائت گزارش کمیسیون اصل 44 در طول 4ماه اخیر فردا گزارش کمیسیون اصل 44 در صحن علنی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 1482311

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