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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

شنبه‌زاده:

سه محوطه تاریخی ایلام در فهرست میراث‌ کشور ثبت می شوند

سه محوطه تاریخی ایلام در فهرست میراث‌ کشور ثبت می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون میراث‌فرهنگی، اداره کل میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری ایلام از ثبت سه محوطه تاریخی این استان در فهرست ملی میراث‌ فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده افزود: سه محوطه تاریخی استان ایلام در چهارمین همایش ثبت که اسفندماه سال جاری در جزیره قشم برگزار می‌شود، به ثبت ملی می‌رسد.

وی در ادامه ضمن تشریح این محوطه‌های تاریخی اظهار داشت: محوطه‌ چیاکوری یکی از مناطق باستانی ایلام است که در شهرستان شیروان چرداول، بخش مرکزی، دهستان شباب و در یک هزار و 700 متری جنوب شرق روستای تنگ قیر قرار گرفته، قدمت این اثر تاریخی به دوران اسلامی می‌رسد.

وی ادامه داد: محوطه اویل نیز که در بخش مرکزی، دهستان بیجنوند و یک هزار و 200 متری شمال شرق روستای طاق گاورین در شهرستان شیروان چرداول قرار گرفته در چهارمین همایش ثبت به فهرست میراث فرهنگی ملی افزوده می‌شود.

شنبه‌زاده  افزود: محوطه سولاوه نیز یکی دیگر از محوطه‌های قدیمی این استان است که در شهرستان شیروان چرداول، بخش مرکزی، دهستان بیجنوند و در 700 متری شمال روستای شله‌کش قرار گرفته است و قدمت این اثر به دوران ساسانی-اسلامی می‌رسد.

700 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

کد مطلب 1482314

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