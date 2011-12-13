غرب هیچ مدرکی برای اثبات ادعای انحراف در برنامه هسته ای ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "اکمل الدین احسان‎اوغلو" که در دوحه سخن می گفت ضمن اعلام مخالفت با اقدام نظامی علیه ایران گفت : غرب هیچ سندی مبنی بر اینکه ایران در حال ساخت تسلیحات اتمی است در دست ندارد و حتی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز نشان نمی دهد که ایران در پی انجام چنین کاری است.

احسان‎اوغلو که دیروز دوشنبه در شعبه مرکز بروکینز در دوحه سخنرانی می کرد در ادامه و در پاسخ به تردید افکنی روزنامه هاآرتض درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران افزود : هر کشوری این حق را دارد که به طور صلح آمیز به فعالیتهای هسته ای بپردازد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در ادامه ضمن مخالفت با هر گونه ماجراجویی نظامی علیه ایران گفت : اقدام نظامی و حمله چیزی را در ایران تغییر نمی دهد و شما می بینید که اقدام نظامی علیه کشورهایی همچون عراق، افغانستان و لبنان فقط منجر به کشته شدن مردم بیگناه می شود.

وی در ادامه به موضوع سوریه پرداخت و از اتحادیه عرب خواست تا اقدامات خود برای پایان دادن به وضعیت موجود در این کشور را افزایش دهد.

احسان‎اوغلو همچنین از کم کاری کشورهای اسلامی برای حل موضوع سوریه نیز انتقاد کرد.

احسان‎اوغلو تنها شخصیت ترک نیست که درباره وضعیت سوریه هشدار می دهد در همین رابطه روز گذشته "کمال قلیچدار‎اوغلو" رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، ضمن انتقاد از اقدامات برخی کشورها در سوریه از جمله دولت اردوغان هشدار داده بود که توطئه ای علیه ایران در منطقه خاورمیانه درحال شکل گیری است.