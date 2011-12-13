به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی که پس از دیدار برابر استقلال و رقم خوردن شکستی دیگر برای سرخپوشان مورد توهین هواداران پرسپولیس قرار گرفت با حضور در برنامه نود به پرسش های مطرح شده در مورد اتفاقاتی که از زمان انتخاب وی تا کناره گیری اش مطرح شده پاسخ داد.

استیلی که صحبت هایش را با زمان نداشتن برای بستن تیمی قدرتمند آغاز کرده بود در مورد نحوه انتخابش برای هدایت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: برخلاف مسائلی که مطرح می شود من انتخاب آقای کاشانی نبودم و این اعضای کمیته فنی بودند که ابتدا علی دایی را انتخاب کردند و وقتی ایشان قبول نکرد به من زنگ زدند. البته همان روز من در بهشت زهرا بودم و مسئولان باشگاه از طریق یکی از دوستانم مرا پیدا کردند.

وی با بیان اینکه از همان بازی اول برابر ملوان جو سنگینی علیه پرسپولیس و خودش وجود داشت در پاسخ به این پرسش که اگر زمان به عقب برگردد آیا بازهم هدایت پرسپولیس را قبول خواهد کرد گفت: اصلا. اگر به گذشته برگردیم و شرایط همین گونه باشد به هیچ وجه سرمربیگری پرسپولیس را قبول نمی کنم. من سال سختی را پشت سرگذاشتم و با وجود اینکه نتایج بدی در هفته های اخیر نگرفتیم اما دیگر نمی توانستم با این شرایط ادامه بدهم. به همین خاطر استعفا کردم تا قدری از فشار روی بازیکنان کاسته شود.

استیلی با ارائه توضیحاتی در مورد نحوه جذب بازیکنان پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات در پاسخ به این پرسش که شما قصد داشتید با هر شرایطی در پرسپولیس بمانید و با وجود دخالت هایی که در کارتان می شد صدایتان در نیامد گفت: اصلا اینطور نیست. من دو بار استعفا کردم اما مسئولان باشگاه قبول نکردند. ما شرایط خاصی داشتیم ونمی توانستم تیم را رها کنم. مثل همین الان که دستیاران من در این شرایط مانده اند و دارند تیم را هدایت می کنند.

سرمربی پیشین پرسپولیس در مورد جذب دو دروازه بانی که با یکدیگر رابطه خوبی نداشتند گفت: اعتراف می کنم که مورد حضور همزمان معمارزاده و حقیقی اشتباه کردم. البته این دو نفر می دانستند که باید با هم کار کنند. اما تصور ما این بود که در طول فصل به خاطر انسانیت و روحیه ای که دارند گذشته را فراموش می کنند اما این اتفاق نیفتاد و حالا به این نتیجه رسیده ام که اشتباه کردم.

وی در مورد اینکه مصاحبه های بعد از بازی با استقلال علیه سازمان لیگ هماهنگ شده بود گفت: به هر حال بازیکنان از نتیجه ای که رقم خورده بود ناراحت بودند و به همین خاطر در رختکن هم در این مورد صحبت کردند. البته من از مصاحبه علی کریمی علیه سازمان لیگ اطلاع نداشتم. با این حال به سهم خودم از آقای عزیز محمدی عذرخواهی می کنم.

استیلی در اداممه صحبت هایش به بیانیه محمد رویانیان اشاره کرد و در مورد اینکه او گفته بود سرمربیگری پرسپولیس برای استیلی زود بود گفت: رفتم با ایشان صحبت کردم و گفتم آقای رویانیان من قبل از اینکه سرمربی پرسپولیس شوم پنج سال در این تیم دستیار بودم که ایشان هم گفتند از این موضوع اطلاع نداشته است که منم پنج سال مربی پرسپولیس بوده ام.

حمید استیلی در این گفتگو در مورد حضور محمد مایلی کهن ، حشمت مهاجرانی، رفتن عزیزیان، نیامدن عابدزاده و جذب بازیکنانی مثل هاشمیان و جواد کاظمیان و نگرفتن مهدی مهدوی کیا صحبت هایی را مطرح کرد که قبل از این نیز بارها در این مورد توضیح داده بود.

یکی دیگر از بخش های برنامه نود گفتگوی تفلنی با پرویز مظلومی سرمربی تیم فوتبال استقلال بود که با انتقاد از عادل فردوسی پور گفت: شما شب قبل از بازی با پرسپولیس که دیدار حساسی است مصاحبه جباری را پخش کرده اید و این بار هم در برنامه تان با بوقچی قدیمی استقلال صحبت کرده اید و دوباره بحث شش تایی ها را وسط کشیده اید. شما اگر این شش تایی ها را نداشتید چه می کردید؟

در نظر سنجی برنامه نود نیز که به رفتن حمید استیلی و تاثیر آن در نتایج آینده پرسپولیس سوال شده بود بیش از 52 درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند با رفتن استیلی نتایج این تیم فرقی نمی کند. 13 درصد گفته بودند بدتر می شود و 35 درصد هم معتقد بودند بهتر می شود. در این برنامه فردوسی پور قصد داشت با محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در مورد انتخاب سرمربی این تیم صحبت کند که بنا بر اعلام وی رویانیان به خارج از کشور رفته تا شاید با گزینه هدایت پرسپولیس مذاکره کند.