به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری افزود: با انعقاد تفاهمنامه ای بین صنایع دستی و کمیته امداد استان ایلام، برگزاری دورههای آموزشی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آبدانان است.
وی بیان داشت: معاونت صنایعدستی به منظور آموزش به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و امور زندانها به صورت دورهای تفاهمنامه همکاری امضا میکند.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی استان ایلام تصریح کرد: معاونت صنایعدستی استان و کمیته امداد آبدانان توافق کردند تا در زمینه تهیه محتوای آموزشی، ایجاد بستههای حمایتی، حفظ و احیا هنرهای سنتی و صنایعدستی بومی، بسترسازی و مشارکت در ایجاد فضاهای نمایشگاهی و ارائه مجوزهای لازم به مددجویان نهایت همکاری را با هم داشته باشند.
بختیاری ادامه داد: بررسی نیازهای آموزشی متناسب با توانمندیهای مددجویان، ارائه خدمات آموزشی در حد امکانات موجود، نظارت بر فعالیت واحدهای آموزشی توسط کارشناسان خبره صنایعدستی و صدور گواهینامه پایان دوره برای مددجویان برعهده معاونت صنایعدستی استان ایلام است.
وی با اشاره به اینکه فضای مناسب برای برگزاری دورهها را کمیته امداد آبدانان تأمین میکند، اظهار داشت: همچنین تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدها طی دورهآموزشی را نیز این کمیته برعهده گرفته است.
معاون صنایعدستی ایلام در ادامه تأکید کرد: طی این دوره 40 نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان آبدانان از آموزشهای لازم بهرهمند میشوند.
وی در پایان گفت: در این دوره دو رشته نقاشی روی شیشه و نقاشی روی سفال آموزش داده میشود.
ایلام - خبرگزاری مهر: معاون صنایعدستی ایلام گفت: صنایعدستی به مددجویان کمیته امداد آبدانان آموزش داده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری افزود: با انعقاد تفاهمنامه ای بین صنایع دستی و کمیته امداد استان ایلام، برگزاری دورههای آموزشی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آبدانان است.
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