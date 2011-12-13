روسیه توسعه شهرکها را مانع ازسرگیری مذاکرات سازش دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای به شدت از توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و آن را نقض آشکار قطعنامه های بین المللی دانست.

در این بیانیه آمده است : توسعه شهرکها اقدامی غیر قانونی است و اقدامات اسرائیل با هدف ادامه تجاوز به اراضی اشغالی 1967 دنبال می شود.

در ادامه بیانیه آمده است : توسعه شهرکها یکی از عوامل اصلی به بن رسیدن مذاکرات سازش است و بر تلاشهای کمیته چهارجانبه برای از سرگیری مذاکرات فلسطینی - اسرائیلی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

رژیم صهیونیستی اخیرا با احداث دهها واحد مسکونی جدید در جنوب بیت لحم واقع در کرانه باختری موافقت کرده است.