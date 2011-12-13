تامین هزینه های دارویی و کمک مالی شهرداری کرج به دهقان فداکار

علیرضا پیغمبردوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اطلاع از سکونت دهقان فداکار در کرج و مطالعه گزارش خبرگزاری مهر، طی گفتگویی با شهردار کرج به پاس قدردانی از خودگذشتی این فرد در سال41 و نجات مسافران قطار از یک سو و لزوم کمک به وی به عنوان شهروندی که مدت چهار سال است در کرج سکونت دارد، با وی گفتگو شد.

وی ادامه داد: با توجه به کهولت سن و مشکلات مالی ریزعلی خواجوی در سن 89 سالگی، شورای شهر و شهردار کرج تصمیم به کمک مالی و تامین هزینه های دارویی این قهرمان سالهای دور گرفتند.

پیغمبر دوست عنوان کرد: تمام مراحل اداری کمک به ریزعلی خواجوی و تامین هزینه های دارویی وی انجام شده است و به زودی نیز شهردار و همکارانش با مراجعه به منزل وی، ضمن دلجویی و ملاقات کمک هزینه ای را به وی اهدا می کنند.

وی علت اصلی این اقدام را لزوم توجه به قهرمانان و ترویج از خودگذشتگی در جامعه دانست و تاکید کرد: مدیریت شهری تکریم سالخوردگان و شهروندان و به وِیژه افرادی همچون ریزعلی خواجوی را در دستور کار خود دارد.

پیش از این نیز در پی انعکاس گسترده گزارش خبرگزاری مهر از دهقان فداکار، بیمارستان امام خمینی کرج مداوای چشم وی را به صورت رایگان برعهده گرفته بود.

ریزعلی خواجوی نام‌آشنای همه ایرانیان است و داستان فداکاری وی، سالها در کتابهای سال سوم دبستان منتشر می‌شد.



فداکاری که در یک شب سرد سال 1341 جان صدها نفر از مسافران قطار را نجات داد و به رغم کتک خوردن آن شب، همیشه از این ماجرا به عنوان بهترین خاطره زندگی اش یاد می‌کند.

وی مدتی است از بیماری آب مروارید رنج می برد و به دلیل مشکلات مالی تاکنون نتوانسته است نسبت به درمان این بیماری اقدام کند که با پیگیریهای صورت گرفته به زودی به صورت رایگان درمان می شود.