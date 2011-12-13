دوربینهایی که مرگبارترین انفجارها را به ثبت رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه این چالش ساخت دوربینی به نام "راپاترونیک" بود، دوربینی پر سرعت که در فاصله 12 کیلومتری از محل تست بمب اتمی قرار گرفته و تصاویری را با سرعت بالا از انفجار اتمی به ثبت رساند. از جمله این تصاویر می توان به تصویر توپ آتشین 30 متری اشاره کرد که ده میلیونیوم ثانیه پس از انفجار بمب به ثبت رسیده است.

این تصویر طی آزمایشهای اتمی مشهور به "Tumbler-Snapper" در سال 1952 به ثبت رسیده است. به گفته متخصصان این دوربینها می توانستند در یک میلیونیوم از ثانیه پس از انفجار بمب از فاصله 12 کیلومتری و با زمان نوردهی کمتر از 10 نانوثانیه تصاویر دقیقی به ثبت برسانند.

در آن لحظه از انفجار، یک گلوله آتشین ناشی از انفجار به قطری برابر 30 متر دست پیدا کرده و درجه حرارت آن سه برابر داغتر از خورشید می شود، از آنجایی که تکنولوژی آن زمان هنوز آنقدر پیشرفته نبود که چنین دوربینهای سریعی را تولید کند، ارتش آمریکا از رشته ای از 10 دوربین استفاده کرد که محل انفجار بمب را نشانه رفته بودند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، از آنجایی که در آن زمان شاتر هیچ دوربینی نمی توانست سریعتر از انفجار بمب باز و بسته شود، متخصصان دوربینهای عکاسی در آن زمان برای ساخت دوربین "رپاترونیک" از رشته ای از لنزهای متقارن استفاده کردند که با قطعات الکتریکی ترکیب شده بودند و این قطعات می توانستند شاتر دوربینها را در هر 10 میلیونیوم ثانیه ببندند.