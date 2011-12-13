راهیابی 230 اثر به مرحله نهایی هجدهمین جایزه کتاب فصل

علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این دوره از جایزه کتاب فصل گفت: حدود 5000 عنوان کتاب در هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل در دست بررسی بوده که در مقایسه با دوره مشابه آن در سال گذشته حدود 1500 عنوان بیشتر است.
وی افزود: از میان این تعداد کتاب 230 عنوان به مرحله دوم داوری هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل راه یافتهاند.
مدیرعامل خانه کتاب اضافه کرد: مرحله نهایی داوری در برخی گروههای به پایان رسیده و در برخی دیگر هم کماکان ادامه دارد.
شجاعی صائین گفت: نتایج نهایی در تمام رشتههای این دوره از جایزه کتاب فصل تا هفته آینده مشخص میشود و در این هفته جلسه هیئت علمی برای تعیین آثار برگزیده و شایسته تقدیر برگزار میشود.
به گفته وی مراسم پایانی هجدهمین جایزه کتاب فصل هم در هفته اول دیماه برگزار خواهد شد.
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