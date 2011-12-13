شجاعی به مهر خبر داد: راهیابی 230 اثر به مرحله نهایی هجدهمین جایزه کتاب فصل

مدیرعامل خانه کتاب از راهیابی 230 اثر به مرحله نهایی هجدهمین جایزه کتاب فصل و پایان کار داوری آنها تا هفته آینده خبر داد.