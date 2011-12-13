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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

آزمون ورودی دوره آموزشیار قرآن در تایباد برگزار شد

آزمون ورودی دوره آموزشیار قرآن در تایباد برگزار شد

تایباد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی تایباد از برگزاری آزمون دوره آموزشیار قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.

محمد هنرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ‌آزمون ورودی دوره آموزشیار قرآن با حضور 50 نفر از شرکت کنندگان در این دوره، در موسسه قرآنی خاتم الأنبیاء شهرستان باخزر برگزار شد.

وی افزود: 25 نفر از شرکت کنندگان در این آزمون، که حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند جهت شرکت در دوره آموزشیار قرآن کریم انتخاب خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: در پایان دوره، به قبول شدگان گواهینامه دوره آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن کریم از طرف دارالقرآن استان اهداء خواهد شد.

گفتنی است، آزمون ورودی آموزشیار قرآن کریم در تایباد21 آذرماه برگزار شده است.

کد مطلب 1482335

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