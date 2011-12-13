ترکیه در موضوع سوریه پایش را فراتر از حد خودش گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست تخصصی خاورمیانه و چشم انداز حکومت های مردم سالار که صبح امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، با اشاره به تحولات منطقه و شمال آفریقا، گفت: در طول یک سال گذشته شاهد بودیم که خیزش های مردمی و بیداری اسلامی در منطقه و شمال آفریقا آغاز شد و امروز نیز این تحولات ادامه دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: انقلاب های مردمی در شمال آفریقا به مقاصد خودش دست یافت اما خیزش های مردمی در منطقه هنوز دارای ابهاماتی است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تحلیل های موجود درباره تحولات منطقه و شمال آفریقا، گفت: عده ای معتقدند این تحولات و خیزش های مردمی از سوی قدرت های خارجی بوده و مدیریت رهبری این تحولات به دست آنها و منافع غربی ها در این تحولات است.

روحانی همچنین خاطر نشان کرد: عده ای دیگر تحولات به وجود آمده را مردمی ندانسته و معتقدند عامل اصلی و رهبری این خیزش ها توسط گروه ها و احزاب داخلی که پشت پرده هستند انجام می شود.

خیزش های منطقه و شمال آفریقا فراتر از برنامه ریزی قدرت های خارجی و احزاب داخلی است

وی با اشاره به اینکه تحولات و خیزش ها در منطقه و شمال آفریقا فراتر از برنامه ریزی قدرت های خارجی و احزاب داخلی است، عنوان کرد: این حرکت ها کاملا مردمی بوده و به واسطه آن احزاب و نخبگان نیز به دنبال این خیزش های مردمی کشانده شدند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هر چه زمان می گذرد نظر و تحلیل سوم یعنی مردمی بودن انقلاب ها بر دو تحلیل دیگر یعنی تاثیر قدرت های خارجی و یا احزاب داخلی غلبه می کند.

روحانی گفت: اصل این تحرکات و خیزش های مردمی برای همه غافلگیر کننده بود و بی شک می توان گفت الگوی این انقلاب ها و تحولات انقلاب اسلامی ایران است چرا که در انقلاب اسلامی ما نه قدرت های خارجی و نه احزاب و گروه های داخلی تاثیر زیادی در وقوع انقلاب داشتند.

غربی ها حاکمان وابسته به خود را در مقطعی حساس از معرکه خارج کردند

وی با اشاره به حمایت کشورهای غربی از برخی حاکمان و دیکتاتورهای منطقه و شمال آفریقا، گفت: یکی از نکات مهم در این تحولات این بود که کشورهای غربی حاکمانی را که وابسته به آنها بودند را در مقطعی حساس از معرکه خارج کردند ولی حاکمانی مثل معمر قذافی در لیبی که با غربی ها رابطه خوبی نداشت را به بدترین شکل از بین برده و از صحنه خارج کردند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دلایل و انگیزه های مردم در کشورهای مختلف برای قیام و خیزش های مردمی گفت: 3 عامل مهم نارضایتی مردمی از حکومت، امید در جامعه برای تحول و تغییر و همچنین مد نظر داشتن الگویی ولو اینکه کاملا دقیق نباشد از عوامل اصلی خیزش ها و انقلاب های مردمی در منطقه و شمال آفریقاست.

خیزش های مردمی منطقه شباهت زیادی با انقلاب اسلامی دارد

روحانی با بیان اینکه خیزش های مردمی صورت گرفته شباهت زیادی با انقلاب اسلامی دارد افزود: انقلاب اسلامی ایران کاملا مردمی بود و تحولات منطقه نیز از سوی مردم شکل گرفته است.

وی همچنین در ادامه افزود: انگیزه اصلی در انقلاب اسلامی ایران برپایی حکومت اسلامی و حاکمیت ملی و همچنین مبارزه با دیکتاتورها و استکبار بود که دقیقا همین نشانه ها را در انقلاب های منطقه شاهد هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه خواست مردم در این کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها رخ داده این است که حکومت آنها مخالف اسلام نباشد، گفت: این حداقل خواسته این مردم است که می خواهند قانونگذاری آنها مغایر با شریعت و اسلام نباشد و حکومت های آنها مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی به غربی ها نداشته باشد.

ترکیه الگوی خیزش ها و انقلاب های مردمی منطقه نیست

روحانی با بیان اینکه برخی می خواهند الگوی خیزش ها و انقلاب های مردمی را کشور ترکیه معرفی کنند، گفت: ترکیه کشوری است که ارتباط خوب و نزدیکی با اسرائیل دارد و برخی اقدامات حاکمان این کشور بر علیه اسرائیل بیشتر یک حرکت نمادین است و الگوی این مردم نه کشورهای غربی است و نه ترکیه بلکه آنها الگوی خاص خودشان که مبتنی بر اسلام است را دنبال می کنند.

وی جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه مقابل اسرائیل را عامل اصلی تحریک مردم برای خیزش های انقلابی خواند و تصریح کرد: شکست هیمنه آمریکا و غرب در افغانستان و عراق و حمایت آنها از رژیم جعلی اسرائیل و شکست رژیم صهیونیستی در مقابل حزب الله لبنان و مردم غزه هیمنه غربی ها را به طور کامل شکست و این امید را در دل مردم برای مبارزه با استکبار به وجود آورد.

روحانی با اشاره به تحولات کشور بحرین، گفت: در این کشور انقلاب های مردمی توسط نیروهای خارجی آمریکایی و سعودی سرکوب می شود در حالیکه در سوریه شاهد توطئه غربی ها و حمایت مسلحانه این کشورها و ترکیه از مخالفان حکومت سوریه هستیم.

وی همچنین در خصوص نقش ترکیه در حمایت از مخالفان سوری گفت: ترکیه در خصوص سوریه و حمایت از مخالفان سوری پایش را از حد خودش فراتر گذاشته است.